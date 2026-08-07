ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Real Madrid faz contratação recorde e monta elenco de R$ 9 bilhões

Clube pagará ao menos R$ 736 milhões por Diomande e renovou com Vini Jr. até 2032 para preservar um dos ativos mais valiosos do futebol

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 12h17
Jovem jogador de futebol negro, com tranças, sorri e cerra o punho esquerdo, vestindo camisa laranja com estampa e número 11
A contratação do atacante Yan Diomande levou o valor de mercado do grupo de jogadores para perto de 1,5 bilhão de euros; aproximadamente 9 bilhões de reais. (Twitter/Reprodução)
Continua após publicidade
Real Madrid faz contratação recorde e monta elenco de R$ 9 bilhões Priorizar nos meus resultados Google

O Real Madrid elevou ainda mais o valor de um dos elencos mais caros do futebol mundial. A contratação do atacante Yan Diomande, anunciada na quinta-feira, 6, levou o valor de mercado do grupo de jogadores para perto de 1,5 bilhão de euros; aproximadamente 9 bilhões de reais pela cotação usada na negociação.

O clube espanhol pagará ao menos 125 milhões de euros, o equivalente a 736 milhões de reais, ao RB Leipzig pelo jogador de 19 anos. Com bônus previstos no contrato, a operação poderá alcançar 140 milhões de euros, ou cerca de 824,5 milhões de reais. É a contratação mais cara da história do Real Madrid.

O valor do elenco é uma estimativa formada pela soma das avaliações individuais dos jogadores e não representa quanto o clube desembolsou para contratá-los. Parte dos principais atletas chegou por valores menores do que os atuais, foi formada nas categorias de base ou, como Kylian Mbappé, transferiu-se sem pagamento ao antigo clube.

Mesmo com essa diferença, a cifra mostra a dimensão financeira do time montado para a temporada 2026/2027. Além de Diomande, o Real contratou os laterais Marc Cucurella e Denzel Dumfries, o zagueiro Ibrahima Konaté, o meia Bernardo Silva e o atacante Carlos Espí. O clube também reúne alguns dos jogadores mais valorizados do mundo, como Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde e Vini Jr.

Siga
Continua após a publicidade

Uma escalação com os principais titulares do elenco é avaliada em mais de 950 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 5,6 bilhões de reais. A conta considera uma formação com nomes como Thibaut Courtois, Dumfries, Éder Militão, Konaté, Cucurella, Valverde, Bellingham, Bernardo Silva, Vini Jr., Mbappé e Diomande. Os valores podem variar conforme as atualizações feitas pelas plataformas especializadas.

A chegada de Diomande ocorre logo após o Real Madrid acertar a renovação de Vini Jr. até meados de 2032. Embora os valores do novo contrato não tenham sido divulgados, a ampliação do vínculo protege um dos principais ativos esportivos e comerciais do clube, ao afastar o risco de uma saída por preço reduzido à medida que o acordo anterior se aproximasse do fim.

Continua após a publicidade

Vini Jr. também ocupa posição central na estratégia de receitas do Real Madrid. Além do desempenho esportivo, o brasileiro tem alcance global e participa da venda de camisas, de campanhas publicitárias e da expansão da marca do clube fora da Europa. Um contrato mais longo aumenta o poder de negociação do time diante de eventuais interessados.

Diomande assinou até junho de 2033, prazo que permite ao Real distribuir contabilmente o custo da contratação ao longo de sete temporadas. Considerando apenas o valor fixo de 125 milhões de euros, a amortização anual fica próxima de 17,9 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais, sem contar salários, luvas, comissões e possíveis bônus.

Continua após a publicidade

O atacante foi um dos destaques da Costa do Marfim na Copa do Mundo e marcou treze gols em 36 partidas pelo RB Leipzig na última temporada. A aposta combina impacto esportivo imediato e potencial de valorização; aos 19 anos, Diomande poderá permanecer no clube durante seus principais anos de carreira ou ser negociado futuramente.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).