Real Madrid faz contratação recorde e monta elenco de R$ 9 bilhões

O Real Madrid elevou ainda mais o valor de um dos elencos mais caros do futebol mundial. A contratação do atacante Yan Diomande, anunciada na quinta-feira, 6, levou o valor de mercado do grupo de jogadores para perto de 1,5 bilhão de euros; aproximadamente 9 bilhões de reais pela cotação usada na negociação.

O clube espanhol pagará ao menos 125 milhões de euros, o equivalente a 736 milhões de reais, ao RB Leipzig pelo jogador de 19 anos. Com bônus previstos no contrato, a operação poderá alcançar 140 milhões de euros, ou cerca de 824,5 milhões de reais. É a contratação mais cara da história do Real Madrid.

O valor do elenco é uma estimativa formada pela soma das avaliações individuais dos jogadores e não representa quanto o clube desembolsou para contratá-los. Parte dos principais atletas chegou por valores menores do que os atuais, foi formada nas categorias de base ou, como Kylian Mbappé, transferiu-se sem pagamento ao antigo clube.

Mesmo com essa diferença, a cifra mostra a dimensão financeira do time montado para a temporada 2026/2027. Além de Diomande, o Real contratou os laterais Marc Cucurella e Denzel Dumfries, o zagueiro Ibrahima Konaté, o meia Bernardo Silva e o atacante Carlos Espí. O clube também reúne alguns dos jogadores mais valorizados do mundo, como Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde e Vini Jr.

Continua após a publicidade

Uma escalação com os principais titulares do elenco é avaliada em mais de 950 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente 5,6 bilhões de reais. A conta considera uma formação com nomes como Thibaut Courtois, Dumfries, Éder Militão, Konaté, Cucurella, Valverde, Bellingham, Bernardo Silva, Vini Jr., Mbappé e Diomande. Os valores podem variar conforme as atualizações feitas pelas plataformas especializadas.

A chegada de Diomande ocorre logo após o Real Madrid acertar a renovação de Vini Jr. até meados de 2032. Embora os valores do novo contrato não tenham sido divulgados, a ampliação do vínculo protege um dos principais ativos esportivos e comerciais do clube, ao afastar o risco de uma saída por preço reduzido à medida que o acordo anterior se aproximasse do fim.

Continua após a publicidade

Vini Jr. também ocupa posição central na estratégia de receitas do Real Madrid. Além do desempenho esportivo, o brasileiro tem alcance global e participa da venda de camisas, de campanhas publicitárias e da expansão da marca do clube fora da Europa. Um contrato mais longo aumenta o poder de negociação do time diante de eventuais interessados.

Diomande assinou até junho de 2033, prazo que permite ao Real distribuir contabilmente o custo da contratação ao longo de sete temporadas. Considerando apenas o valor fixo de 125 milhões de euros, a amortização anual fica próxima de 17,9 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais, sem contar salários, luvas, comissões e possíveis bônus.

Continua após a publicidade

O atacante foi um dos destaques da Costa do Marfim na Copa do Mundo e marcou treze gols em 36 partidas pelo RB Leipzig na última temporada. A aposta combina impacto esportivo imediato e potencial de valorização; aos 19 anos, Diomande poderá permanecer no clube durante seus principais anos de carreira ou ser negociado futuramente.