Real já se torna conversível para países vizinhos

Por Daniela Milanese, correspondente

Londres – O diretor de Política Monetária do Banco Central, Aldo Mendes, afirmou que o real já se torna conversível para os países vizinhos. Ele acredita que, no longo prazo, a moeda atingirá a mesma condição globalmente.

Segundo ele, uma precondição para que uma moeda se torne conversível é o peso do país no comércio global. “Precisamos seguir adiante e abrir mais nossa economia para o exterior antes de termos uma economia conversível”, disse a investidores estrangeiros presentes no evento Best Brazil, promovido pela BM&FBovespa, em Londres.