Real e bolsa se desvalorizam após última pesquisa eleitoral

Ao refletir a última pesquisa eleitoral, o real deprecia frente ao dólar na manhã desta terça-feira. Às 11h20, o dólar comercial era negociado a 4,113 reais, com alta de 0,62%. O Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores de São Paulo, a B3, apontava queda de 0,19%, cotado a 77.834 pontos.

Segundo analistas, o mercado financeiro não digeriu bem o último levantamento do Ibope. Nele, Jair Bolsonaro (PSL) aparece com 28% das intenções de voto. No entanto, o que assusta, é a ascensão do candidato Fernando Haddad (PT), que chegou aos 22% e ultrapassou o líder das pesquisas nas intenções de voto para o segundo turno.

Sem grandes novidades no setor externo, este é o principal indutor dos negócios desta terça. “Os fatores externos, esta semana, não são os predominantes”, avalia Robério Costa, economista-chefe do Grupo Confidence. “Na semana passada, a expectativa de que o PT poderia não ganhar a eleição ajudou o mercado virar para algo mais positivo. Mas a mensagem atual para o mercado é negativa”, afirma.

João Medeiros, diretor da corretora Albatross, concorda. Segundo ele, o mercado financeiro teme a eleição de Haddad, e com seus “favoritos” patinando na pesquisa, o mau humor predomina durante o pregão. “O sonho de consumo seria outros candidatos, que não esses dois. Hoje, o mercado de câmbio está representando friamente as pesquisas eleitorais”, avalia.

Bolsa

Refletindo o mesmo mau humor, o Ibovespa também mostra desvalorização das principais empresas brasileiras. Petrobras, com queda 0,25%, e bancos como Bradesco e Itaú, com baixas de 1,02% e 0,61%, respectivamente, são as principais empresas que enfrentam desvalorização nesta terça. Dentre as ações mais negociadas na bolsa, apenas a Vale apresenta valorização, com alta de 1,63%, refletindo em boa medida as boas cotações do minério de ferro no mercado internacional.