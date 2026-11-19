A combinação de dúvidas sobre as contas públicas brasileiras e maior procura por investimentos nos Estados Unidos colocou o real na dianteira das perdas cambiais desde o segundo turno da eleição presidencial.

Entre as 20 moedas mais utilizadas no comércio exterior, a brasileira registrou a maior desvalorização frente ao dólar no período, segundo levantamento da BBC News Brasil.

Entre 25 de outubro e 16 de novembro, o real perdeu 13,96% de seu valor diante da divisa americana.

A distância para as demais moedas é expressiva: o dólar australiano, segundo colocado no ranking, recuou 4,25%, seguido pelo dólar neozelandês, com 3,54%, e pela coroa norueguesa, com 3,47%.

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Na segunda-feira, 16, o dólar avançou 2,15% e encerrou o pregão a R$ 5,77, maior cotação desde abril de 2025. Antes da reação dos mercados ao resultado eleitoral, a moeda americana era negociada a R$ 4,97.

O movimento reúne duas fontes de pressão.

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No exterior, a perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos aumenta a atratividade dos ativos americanos e estimula a retirada de recursos de outros mercados.

No Brasil, as indefinições sobre a condução da economia no próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva ampliam a cautela dos investidores.

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A escolha do próximo ministro da Fazenda e a capacidade do governo de conter o crescimento da dívida estão entre os principais pontos de atenção.

O pacote de ajuste fiscal apresentado pela equipe econômica recebeu críticas de instituições financeiras, que consideram suas medidas insuficientes para produzir uma melhora duradoura nas contas públicas.

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O projeto de lei complementar 299/2026 combina contenção de despesas e aumento de receitas, com impacto estimado entre R$ 43 bilhões e R$ 54 bilhões.

A proposta integra o esforço para alcançar um superávit primário em 2027, ou seja, arrecadar mais do que o governo gasta antes do pagamento dos juros da dívida.

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A negociação também enfrenta resistência em setores da esquerda, que defendem maior ênfase na arrecadação e criticam o que consideram concessões ao mercado financeiro. A disputa aumenta a incerteza sobre o alcance e a execução do ajuste.

Esse ambiente ajuda a explicar por que a moeda brasileira sofreu mais do que suas concorrentes.

Embora 17 das 20 divisas analisadas tenham recuado diante do dólar desde o fim de outubro, nenhuma apresentou perda próxima à do real. Apenas o yuan chinês, o peso mexicano e a rúpia indiana se valorizaram no intervalo.

A turbulência nas bolsas acrescentou pressão ao câmbio.

A queda das ações de empresas de semicondutores e inteligência artificial aumentou a aversão ao risco, com efeitos sobre outros setores e mercados. No pregão de 16 de novembro, o Ibovespa caiu 1,83%, enquanto o Dow Jones recuou 1,41%.

As projeções para o dólar já refletem a deterioração das expectativas.

No boletim Focus divulgado naquela segunda-feira, a mediana das estimativas para o encerramento de 2026 chegou a R$ 5,40, ante R$ 5,13 quatro semanas antes. Mesmo após a revisão, a previsão permanecia abaixo da cotação observada no mercado.

A intensidade dos próximos movimentos dependerá tanto dos juros americanos quanto das decisões fiscais brasileiras.

Em relatório de novembro, a XP apresentou cenários que vão de R$ 4,80 a aproximadamente R$ 6,10 por dólar. Os valores correspondem a diferentes combinações de condições econômicas, e não a uma previsão única.

No cenário mais adverso, juros elevados nos Estados Unidos se somariam à expansão dos gastos públicos brasileiros sem compensação suficiente, piorando a trajetória esperada da dívida.

No mais favorável, a desaceleração da inflação americana permitiria reduzir os juros, enquanto medidas fiscais permanentes no Brasil aumentariam a confiança na estabilização do endividamento.

O rumo do câmbio, portanto, passa pela capacidade de Brasília de transformar o ajuste anunciado em resultados duradouros. Enquanto essa resposta permanece em aberto, o real fica mais vulnerável às oscilações do mercado internacional.