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Reação ao fim da taxa das blusinhas: compras nacionais poderão render cashback de US$ 50

Projeto de lei que tramita na Câmara propõe que consumidores sejam reembolsados pelos impostos federais que incidem sobre os produtos

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 14h53
INFLAÇÃO - Varejo: com o consumo em alta, os preços começam a subir
INCENTIVO Loja em shopping: impostos federais poderão ser devolvidos ao consumidor (Renato S. Cerqueira/Ato Press/Agência O Globo/.)
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O impacto do fim da taxa das blusinhas sobre o varejo nacional tem levado os parlamentares a buscar alternativas para reduzir a desvantagem dos comerciantes brasileiros, que temem uma invasão de produtos importados – sobretudos, os provenientes da Ásia. Entre elas, está a criação de um mecanismo de cashback para compras nacionais em lojas físicas, lojas virtuais e marketplaces. O Projeto de Lei 3061/26, apresentado pela deputada federal Any Ortiz (PP-RS), propõe a criação da Devolução de Equivalência Tributária do Varejo Nacional (DET-Varejo Federal).

Se aprovado, o DET-Varejo devolverá aos consumidores os impostos federais pagos nas compras nacionais de pequeno valor – até 50 dólares ou 250 reais por transação, o que for maior. Entre os mecanismos previstos para a devolução estão o abatimento automático do valor da compra; a devolução do dinheiro; o crédito financeiro; o depósito via Pix, conta bancária ou carteira digital; o crédito fiscal ou o abatimento em uma compra posterior.

Ao justificar o projeto, Ortiz observou que o objetivo não é criar uma reserva de mercados, nem restringir importações. “Ao contrário, trata-se de ampliar a liberdade real do consumidor, permitindo que ele escolha entre o produto importado e o produto vendido no Brasil sem que a tributação induza artificialmente sua decisão”, afirmou.

Para virar lei, o projeto precisará ainda ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Como a matéria tramita em caráter conclusivo, não precisará ser votado pelo plenário da Câmara. Basta que receba o aval das comissões de Indústria, Comércio e Serviços; Defesa do Consumidor; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça. No entanto, se o texto for reprovado em alguma das comissões, ou se houver um requerimento de parlamentares, o projeto deverá ser apreciado pelo plenário.

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Sancionada em 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a taxa das blusinhas pretendia equilibrar a competição entre os sites estrangeiros de compra – notadamente os asiáticos – e os varejistas brasileiros. Para tanto, impôs uma alíquota de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. Disposto a conquistar seu quarto mandato em outubro em uma acirrada disputa com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), porém, Lula voltou atrás e zerou a alíquota na primeira quinzena de setembro. A decisão gerou uma forte reação do varejo nacional, que teme que o mercado seja inundado novamente por produtos estrangeiros.

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