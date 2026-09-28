Reação ao fim da taxa das blusinhas: compras nacionais poderão render cashback de US$ 50

O impacto do fim da taxa das blusinhas sobre o varejo nacional tem levado os parlamentares a buscar alternativas para reduzir a desvantagem dos comerciantes brasileiros, que temem uma invasão de produtos importados – sobretudos, os provenientes da Ásia. Entre elas, está a criação de um mecanismo de cashback para compras nacionais em lojas físicas, lojas virtuais e marketplaces. O Projeto de Lei 3061/26, apresentado pela deputada federal Any Ortiz (PP-RS), propõe a criação da Devolução de Equivalência Tributária do Varejo Nacional (DET-Varejo Federal).

Se aprovado, o DET-Varejo devolverá aos consumidores os impostos federais pagos nas compras nacionais de pequeno valor – até 50 dólares ou 250 reais por transação, o que for maior. Entre os mecanismos previstos para a devolução estão o abatimento automático do valor da compra; a devolução do dinheiro; o crédito financeiro; o depósito via Pix, conta bancária ou carteira digital; o crédito fiscal ou o abatimento em uma compra posterior.

Ao justificar o projeto, Ortiz observou que o objetivo não é criar uma reserva de mercados, nem restringir importações. “Ao contrário, trata-se de ampliar a liberdade real do consumidor, permitindo que ele escolha entre o produto importado e o produto vendido no Brasil sem que a tributação induza artificialmente sua decisão”, afirmou.

Para virar lei, o projeto precisará ainda ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Como a matéria tramita em caráter conclusivo, não precisará ser votado pelo plenário da Câmara. Basta que receba o aval das comissões de Indústria, Comércio e Serviços; Defesa do Consumidor; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça. No entanto, se o texto for reprovado em alguma das comissões, ou se houver um requerimento de parlamentares, o projeto deverá ser apreciado pelo plenário.

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Sancionada em 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a taxa das blusinhas pretendia equilibrar a competição entre os sites estrangeiros de compra – notadamente os asiáticos – e os varejistas brasileiros. Para tanto, impôs uma alíquota de 20% sobre compras internacionais de até 50 dólares. Disposto a conquistar seu quarto mandato em outubro em uma acirrada disputa com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), porém, Lula voltou atrás e zerou a alíquota na primeira quinzena de setembro. A decisão gerou uma forte reação do varejo nacional, que teme que o mercado seja inundado novamente por produtos estrangeiros.