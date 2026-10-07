Range Rover Evoque tem desconto de R$ 121 mil e futuro incerto no Brasil

O Range Rover Evoque tem unidades anunciadas por 399.990 reais no Brasil, desconto de 121.660 reais sobre o preço de tabela de 521.650 reais informado pela Autoesporte. A redução, equivalente a cerca de 23,3%, acompanha o encerramento do calendário de produção de 2026 na fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro, enquanto a JLR ainda não definiu o futuro do modelo no país para 2027.

O SUV deixou de aparecer no site brasileiro da marca, mas a fabricante não confirmou uma retirada definitiva do mercado. Em resposta à Autoesporte, a JLR afirmou que o Evoque permanece no portfólio nacional e disponível nos estoques das concessionárias. Anúncios de unidades zero-quilômetro da versão Autobiography 2026 na Webmotors também apresentam o preço de 399.990 reais. As condições dependem da loja e da disponibilidade dos veículos.

A indefinição foi confirmada por João Oliveira, diretor-presidente da JLR América Latina e Caribe, em entrevista ao Motor1 Brasil. Segundo o executivo, o Evoque concluiu a programação de fabricação deste ano em Itatiaia, mas a empresa ainda não decidiu os próximos passos. Isso deixa em aberto a continuidade do abastecimento da rede depois da venda dos carros remanescentes.

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A situação marca uma mudança para um veículo que ajudou a ampliar o público da Land Rover. Lançado mundialmente em 2011, o Evoque chegou ao Brasil naquele ano e se tornou uma opção de entrada na família Range Rover. Sua produção nacional começou em 2016, com a inauguração da fábrica fluminense. A segunda geração passou a ser montada no país em 2021.

O volume recente, porém, ficou distante do protagonismo dos primeiros anos. Segundo levantamento publicado pelo Motor1 Brasil, foram emplacados 332 Evoque no país em 2025. O Discovery Sport, também produzido em Itatiaia, registrou 425 unidades. Juntos, os dois modelos somaram 757 emplacamentos no ano.

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A operação brasileira acompanha uma mudança de estratégia da JLR, que concentra esforços em veículos mais caros, como Range Rover, Range Rover Sport e Defender. Para o consumidor, o desconto reduz o preço de aquisição do Evoque, mas não representa uma nova tabela válida para toda a rede nem confirma a continuidade da oferta em 2027.

O Discovery Sport tem um destino mais definido. Na mesma entrevista, Oliveira informou que a empresa antecipou o fim do modelo no Brasil e que sua produção mundial termina em dezembro. Para o Evoque, a posição permanece diferente. A venda dos estoques continua, enquanto a decisão sobre o próximo ano ainda está pendente.