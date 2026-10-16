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Rala Bela investe 2 milhões de reais em fábrica para ampliar operação no varejo

Marca gaúcha de moda fitness e casual concentra 99% do faturamento em lojas multimarcas e projeta crescimento de 10% em 2027

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 17h27
Fachada de um prédio moderno com o nome Rala Bela em letras brancas no topo, sobre uma estrutura bege. A construção possui grandes janelas espelhadas que refletem o céu nublado e árvores. Há um portão de tela e uma mureta laranja na frente, com vegetação tropical e um tronco de árvore no jardim. À direita, uma área coberta com telhado branco e detalhes laranja.
 (Rala Bela/Divulgação)
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Enquanto parte do varejo de moda aposta na abertura de lojas próprias e no crescimento das vendas digitais, a Rala Bela segue uma estratégia diferente. A marca gaúcha de roupas fitness e casuais, que completou 34 anos em setembro, concentra 99% de seu faturamento nas vendas para lojas multimarcas e investiu aproximadamente 2 milhões de reais na ampliação e modernização de sua estrutura produtiva. A expectativa da companhia é crescer cerca de 10% em 2027, impulsionada pelo aumento da capacidade de produção e pela expansão da rede de parceiros comerciais.

Fundada em Bom Princípio, no Rio Grande do Sul, a empresa comercializa atualmente seus produtos em 930 estabelecimentos parceiros, distribuídos por 295 cidades. Presente nos três estados da região Sul e também no Paraguai, a marca incorporou 80 novos lojistas à sua rede nos últimos 12 meses, sendo 45 apenas no primeiro semestre de 2026.

A escolha pelo modelo multimarcas permite à companhia ampliar sua presença geográfica sem precisar investir diretamente na abertura e manutenção de uma rede própria de lojas. Nesse formato, a fabricante comercializa suas coleções para varejistas independentes, que ficam responsáveis pela venda ao consumidor final. “Construímos a Rala Bela entendendo que o lojista é uma extensão da nossa marca e um parceiro essencial para chegarmos ao consumidor. Ao longo desses 34 anos, essa proximidade nos permitiu conhecer diferentes mercados, ouvir quem está na ponta e transformar esses aprendizados em produtos cada vez mais assertivos”, afirma Marines Winter Luft, CEO e diretora criativa da Rala Bela.

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Para atender ao aumento da demanda e ao crescimento da base de lojistas, a Rala Bela decidiu ampliar e modernizar sua estrutura produtiva. O projeto contempla um novo parque fabril, com a realocação da área de corte e a aquisição de equipamentos para automatizar etapas da produção. O investimento, de aproximadamente 2 milhões de reais, vem sendo utilizado desde 2024 e busca ampliar a capacidade produtiva, reduzir o tempo de execução das atividades e aumentar a precisão dos processos industriais.

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A estratégia de crescimento também influencia o desenvolvimento das coleções. Para definir quais produtos serão fabricados e em quais quantidades, a empresa combina dados históricos de vendas com informações recebidas de representantes e lojistas. Entre os critérios analisados estão modelagem, tecidos, preços e características de consumo de cada região. A companhia também utiliza pesquisas internacionais de moda como referência para suas coleções.

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A iniciativa busca aumentar o giro dos estoques nas lojas, um fator importante para marcas que dependem de estabelecimentos independentes para chegar ao consumidor. “Precisamos entender o que funciona para cada mercado e ajudar o lojista a vender melhor. Por isso, buscamos estar próximos, ouvindo as demandas e oferecendo ferramentas que contribuam para o giro das peças”, diz Marines.

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Para 2027, além da expectativa de crescimento de 10%, a empresa pretende avançar na automatização de processos e na eficiência operacional, preparando sua estrutura para atender uma rede maior de lojistas. A companhia não divulgou seu faturamento anual nem uma meta específica de abertura de novos pontos de venda para o próximo ano. A aposta segue concentrada no fortalecimento do varejo multimarcas, modelo responsável pela maior parte das receitas da Rala Bela.

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