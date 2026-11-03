ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Raízen troca RAIZ4 por RAIZ55 e ações caem mais de 18%; entenda

Nova forma de cotação entra em vigor nesta terça-feira; companhia prepara aumento de capital ligado à reestruturação financeira

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 14h55
A Raízen será responsável por uma produção de mais de 2,2 bilhões de litros de etanol por ano
Na sexta-feira (30), último pregão antes da mudança, o papel havia encerrado a sessão a 0,30 real. (Exame/VEJA)
Continua após publicidade
Raízen troca RAIZ4 por RAIZ55 e ações caem mais de 18%; entenda Priorize VEJA no Google

As ações da Raízen começaram a ser negociadas sob o código RAIZ55 nesta terça-feira (3), em substituição ao RAIZ4, e operavam em queda. Às 14h16, os papéis recuavam 8%, com cotação de 27,60 reais para cada conjunto de 100 ações, conforme dados do Investing.com divulgados com atraso.

A mudança no código veio acompanhada de uma alteração na forma de apresentar o preço. A cotação passou a representar 100 ações, em vez de uma única unidade. Assim, os 24,50 reais exibidos na tela equivalem a 0,245 real por ação. A troca da escala, por si só, não representa valorização nem desvalorização do investimento.

Na sexta-feira (30), último pregão antes da mudança, o papel havia encerrado a sessão a 0,30 real. Na nova base de cotação, esse preço corresponde a 30 reais por 100 ações. A comparação com essa referência permite identificar a queda efetiva desta terça-feira.

O que muda com o código RAIZ55

As antigas ações preferenciais passaram a ser negociadas como preferenciais classe A, identificadas pela sigla PNA. O comunicado divulgado pela companhia em 26 de outubro estabelece fator de cotação e lote padrão de negociação de 100 ações. Quantidades inferiores ao lote continuam sendo negociadas no mercado fracionário.

Siga
Continua após a publicidade

Embora tenham o mesmo número, fator de cotação e lote padrão cumprem funções diferentes. O primeiro indica a quantidade de ações à qual o preço divulgado se refere. O segundo estabelece a quantidade de papéis que compõe o lote usado nas negociações do mercado padrão.

Para o acionista, a alteração do fator não reduz nem aumenta a quantidade de ações na carteira. Um investidor com 1.000 papéis continua com 1.000 papéis. O valor de mercado dessa posição segue sujeito às oscilações da bolsa.

Continua após a publicidade

“Alterando apenas a forma de expressão do preço”, informa a Raízen no comunicado sobre o alcance da mudança no fator de cotação.

Queda ocorre durante reestruturação da empresa

A estreia do novo código ocorre durante a implementação da recuperação extrajudicial da Raízen, cujo plano foi homologado pela Justiça em julho. A reestruturação inclui a conversão de dívidas em ações e medidas de capitalização.

Continua após a publicidade

O aumento de capital é uma operação distinta da mudança no fator de cotação. Enquanto o fator altera a apresentação do preço, a emissão de novos papéis amplia a quantidade de ações da companhia e pode reduzir a participação proporcional dos acionistas que não acompanharem a operação.

O comunicado de 26 de outubro apresenta uma proposta de aumento de capital entre 3,5 bilhões e 39,8 bilhões de reais. A estrutura prevê a emissão de ações ordinárias, preferenciais classe B e units, certificados que reúnem uma ação ordinária e uma preferencial classe A.

Continua após a publicidade

No cronograma indicativo divulgado pela empresa, a data de corte para ter direito de preferência na subscrição é 6 de novembro. O período para exercer esse direito está previsto entre 9 de novembro e 8 de dezembro. As datas estão sujeitas a alterações.

Publicidade
TAGS:
Bolsa de Valores
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).