Raízen fará aumento de capital de R$ 3,5 bilhões

A Raízen informou que fará um aumento de capital com subscrição mínima de 14 bilhões de ações, o que equivale a 3,5 bilhões de reais. A informação foi publicada em documento enviado ao mercado na noite desta quarta-feira, 21.

O aumento de capital será realizado para suprir as necessidades da empresa em seu plano de recuperação extrajudicial, datado de 5 de junho de 2026 e com previsão de data de fechamento até 31 de

março de 2027, prazo no qual todas as condições suspensivas deverão estar cumpridas.

Terão direito de preferência os acionistas titulares de ações de emissão da companhia ao final do pregão da B3 do dia 5 de novembro de 2026. As ações adquiridas a partir de 6 de novembro de 2026 serão negociadas ex-direito de subscrição e, portanto, não conferirão ao adquirente o direito de participar do aumento de capital.

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O período de preferência para reservar as ações se encerra em 7 de dezembro. A companhia deve homologar o aumento de capital em 16 de dezembro de 2026 e as novas ações serão creditadas em 18 de dezembro de 2026.

Todo esse calendário e a própria autorização para o aumento de capital deve ser aprovado em uma assembleia geral dos acionistas, marcada para o dia 30 de outubro.

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A Raízen entrou com pedido de recuperação extrajudicial com 65 bilhões de reais em dívidas a renegociar. Trata-se maior montante envolvido em uma recuperação extrajudicial no país. A crise tem raízes conhecidas: juros elevados, que encareceram o custo da dívida, e condições climáticas adversas, que prejudicaram a safra de cana-de-açúcar nos últimos anos. O resultado foi uma sequência de sete trimestres consecutivos de prejuízo, com perdas acumuladas de 24 bilhões de reais.

Criada como uma sociedade entre a brasileira Cosan e o gigante inglês do petróleo Shell, a Raízen é uma das referências do setor sucroenergético nacional. Produz etanol e açúcar em dezenas de usinas espalhadas pelo país, gera energia a partir da cana-­de-açúcar e opera uma das maiores cadeias de postos de combustível do Brasil, sob a marca Shell.