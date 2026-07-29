Rafael Nadal troca as quadras por hotéis e amplia negócios após aposentadoria

Quase dois anos depois de deixar o tênis profissional, Rafael Nadal concentra sua rotina na expansão de negócios ligados ao turismo e ao esporte. O espanhol de 40 anos acaba de inaugurar o quarto hotel da marca Zel, criada em sociedade com o grupo Meliá Hotels International.

A nova unidade fica em Fuerteventura, nas Ilhas Canárias. O empreendimento tem 142 quartos e aposta em uma combinação de hospedagem, gastronomia e bem-estar inspirada no estilo de vida mediterrâneo.

A rede começou a ser estruturada em 2022 e abriu seu primeiro hotel no ano seguinte, em Mallorca, terra natal de Nadal. Depois, avançou para a Costa Brava, também na Espanha, e Punta Cana, na República Dominicana.

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“Não sou o tipo de pessoa que gosta de acordar de manhã sem saber o que fazer. Meu objetivo era seguir em frente”, afirmou Nadal em entrevista à CNBC.

Duas décadas vivendo em hotéis

A entrada no setor hoteleiro tem relação direta com a antiga rotina do atleta. Nadal passou boa parte dos 23 anos de sua carreira profissional viajando entre torneios, hospedado em diferentes cidades.

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“Foi isso que fiz durante metade da minha vida e sei exatamente do que mais gosto”, disse.

O ex-tenista também relaciona sua aposta no turismo a uma mudança no padrão de consumo. Segundo Nadal, viagens e experiências passaram a ocupar um espaço maior no orçamento, enquanto a compra de carros e imóveis se tornou mais distante para parte da população, especialmente diante dos preços e dos juros elevados.

A rede Zel procura explorar esse movimento com hotéis voltados ao lazer. A administração das unidades fica com a Meliá, enquanto Nadal participa da definição do conceito e da identidade dos empreendimentos.

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Academia atrai fundo de investimento

Os hotéis são apenas uma parte dos negócios do espanhol. Nadal também mantém investimentos em educação esportiva por meio da Rafa Nadal Academy, aberta em Mallorca em 2016.

O projeto começou como um centro de treinamento de tênis e ganhou presença internacional. Atualmente, a marca mantém academias ou centros esportivos em países como México, Grécia, Kuwait, China e República Dominicana.

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Em 2025, a holding familiar Aspemir vendeu 44,9% da empresa responsável pela academia para a gestora GPF Capital. Nadal permaneceu com 55,1% e, portanto, conservou o controle do negócio. A operação foi estimada em aproximadamente 94 milhões de euros, segundo informações publicadas na época pela Fortune e pela Europa Press.

A entrada da gestora trouxe capital e apoio para a expansão internacional, sem retirar da família Nadal o comando da companhia.

Mais de US$ 550 milhões na carreira

Nadal encerrou a carreira em novembro de 2024 com 22 títulos de Grand Slam, entre eles um recorde de 14 conquistas em Roland Garros. Também passou 209 semanas como número 1 do mundo.

Nas quadras, recebeu cerca de US$ 134,9 milhões em premiações. Ao incluir patrocínios, aparições comerciais e negócios, seus ganhos antes dos impostos ao longo da carreira superaram US$ 550 milhões, segundo estimativa da Forbes. A revista Fortune calcula seu patrimônio em aproximadamente US$ 220 milhões.

O portfólio atual reúne quatro hotéis, uma rede internacional de centros esportivos e outros investimentos administrados pela Aspemir. Nadal continua como controlador da academia e sócio da Meliá na expansão da Zel.