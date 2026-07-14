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Economia

R$ 6 bilhões esquecidos nos bancos: veja se você tem direito a parte dessa bolada

Mais de 24 milhões de pessoas e 1,8 milhão de empresas possuem recursos parados em contas de bancos brasileiros

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 16h40 | Atualizado em 14 jul 2026, 17h01
Dinheiro - reais - moeda - notas
ALTERNATIVA Dinheiro esquecido: quem usa o CPF como chave Pix pode receber mais rápido (//Getty Images)
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6,2 bilhões de reais esquecidos nos bancos brasileiros, segundo o Banco Central (BC). Desse total, 4,4 bilhões de reais pertencem a mais de 24 milhões de pessoas físicas, e outros 1,8 bilhão estão em nome de 2,3 milhões de empresas. Os dados referem-se a abril, mas só foram divulgados pelo BC nesta terça-feira 14.

A quantia já foi maior. Em março, por exemplo, somava 10,6 bilhões de reais, mas o governo transferiu parte do dinheiro não reclamado pelos correntistas para o Fundo de Garantia de Operações (FGO), destinado a bancar o programa Desenrola 2.0, cujo objetivo é reduzir o endividamento das famílias. A transferência, no entanto, é alvo de investigação do Tribunal de Contas da União (TCU), que apura se a manobra constitui um uso irregular de recursos fora do Orçamento da União.

Para saber se tem direito a parte da bolada parada nos bancos, o interessado deve consultar o site criado pelo BC para tanto https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber  e preencher as informações necessárias, como o CPF e a data de nascimento, no caso de pessoas físicas. O site permite também a consulta a valores em nome de falecidos.

Quem tem alguma para sacar pode acelerar o processo e receber via Pix, caso utilize o CPF como chave. Quem não possui uma chave Pix deve entrar em contato com a instituição em que o dinheiro estiver depositado para verificar os procedimentos de devolução, mas os especialistas recomendam que a via mais prática é mesmo criar uma chave Pix com o CPF e refazer o pedido de reembolso. Para consultas sobre valores em nome de falecidos, o interessado deve ser seu herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal, além de preencher um termo de responsabilidade.

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