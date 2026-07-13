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Economia

R$ 32 bilhões em campo: a disputa pelo título da Copa começa no mercado da bola

França, Inglaterra, Espanha e Argentina chegam às semifinais com elencos bilionários; levantamento do Transfermarkt

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 14h04 | Atualizado em 13 jul 2026, 14h07
Jogadores de futebol com camisas verde-água e detalhes em azul, branco e vermelho se abraçam em campo, celebrando. Mbappé, com a camisa 107, está no centro, olhando para frente, enquanto outros jogadores o cercam com as mãos em seus ombros e peito. O fundo está desfocado, mostrando a torcida e o campo
Kylian Mbappé comemora o primeiro gol da França na vitória sobre o Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. Avaliado em cerca de R$ 1,17 bilhão, o atacante do Real Madrid é o jogador mais valioso da seleção francesa, que lidera o ranking dos elencos mais caros do Mundial (Getty/Getty Images)
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R$ 32 bilhões em campo: a disputa pelo título da Copa começa no mercado da bola Priorizar nos meus resultados Google

A Copa do Mundo é decidida dentro de campo, mas antes de a bola rolar existe uma outra disputa acontecendo nos bastidores: a dos bilhões. As quatro seleções semifinalistas do Mundial de 2026 reúnem um verdadeiro patrimônio esportivo, com elencos avaliados em aproximadamente R$ 31,8 bilhões.

O ranking dos cifrões é liderado pela França, que tem o elenco mais valioso entre as equipes que chegaram à reta final da competição.

Segundo levantamento do Transfermarkt, plataforma alemã especializada em estimativas de mercado de jogadores, os franceses acumulam cerca de € 1,52 bilhão em valor de mercado, o equivalente a aproximadamente R$ 9,85 bilhões.

Na segunda posição aparece a Inglaterra, com um elenco avaliado em € 1,36 bilhão, ou cerca de R$ 8,81 bilhões. A seleção espanhola ocupa o terceiro lugar, com € 1,22 bilhão (R$ 7,91 bilhões).

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arA Argentina, atual campeã mundial, fecha o ranking com € 807,5 milhões, aproximadamente R$ 5,23 bilhões.

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Os valores representam a soma das estimativas individuais dos jogadores convocados e não significam necessariamente quanto cada atleta custaria em uma negociação real. O Transfermarkt considera fatores como idade, desempenho recente, potencial de evolução, posição, histórico de lesões, duração de contrato e interesse do mercado para calcular o valor aproximado de cada jogador.

França: quase R$ 10 bilhões em talento

A seleção francesa aparece no topo impulsionada por uma geração recheada de estrelas. O principal nome financeiro do elenco é Kylian Mbappé, avaliado em cerca de € 180 milhões, ou aproximadamente R$ 1,17 bilhão.

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O atacante do Real Madrid sozinho representa quase 12% de todo o valor de mercado da França. Mas a força econômica da equipe não depende apenas de uma estrela: o elenco reúne uma série de jogadores avaliados em dezenas de milhões de euros, resultado de uma das maiores fábricas de talentos do futebol mundial.

A França também se beneficia da presença constante de seus jogadores nos clubes mais ricos da Europa, especialmente na Premier League, La Liga e no próprio Campeonato Francês, onde o Paris Saint-Germain historicamente investe pesado na formação e contratação de grandes nomes.

Inglaterra: a fortuna da Premier League

A Inglaterra aparece logo atrás graças ao poder financeiro do campeonato nacional. A Premier League é considerada a liga mais rica do planeta, com receitas bilionárias de televisão, patrocínio e marketing.

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O elenco inglês, avaliado em cerca de R$ 8,8 bilhões, reúne alguns dos jogadores mais valorizados do mundo. A força econômica da seleção reflete o ambiente de negócios criado pelos clubes ingleses, que movimentam cifras superiores às de qualquer outra liga nacional.

Na prática, a seleção inglesa leva para a Copa uma combinação de jovens talentos valorizados pelo potencial futuro e atletas já consolidados no mercado internacional.

Espanha: juventude que virou ativo bilionário

A Espanha ocupa a terceira posição, mas apresenta uma característica diferente: boa parte de seu valor está concentrada em jogadores jovens.

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A nova geração espanhola, marcada por atletas revelados por clubes como Barcelona e outros centros de formação do país, transformou precocidade em valorização de mercado. No futebol atual, jogadores jovens com alto potencial de crescimento funcionam como verdadeiros ativos financeiros para os clubes.

O resultado é um elenco avaliado em quase R$ 8 bilhões, mesmo com uma média etária inferior à de muitas seleções tradicionais.

Argentina: campeã dentro de campo, quarta no mercado

A Argentina é o caso mais curioso do ranking. Mesmo chegando à fase decisiva como atual campeã mundial, aparece como a seleção menos valiosa entre as quatro semifinalistas.

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O elenco argentino soma cerca de R$ 5,2 bilhões, valor quase R$ 4,6 bilhões inferior ao da França. A diferença mostra uma mudança importante no futebol moderno: títulos recentes e tradição não necessariamente significam maior valor de mercado.

A Argentina ainda conta com nomes de enorme peso internacional, mas sua avaliação total é menor porque parte importante de sua geração campeã envelheceu, enquanto as seleções europeias concentram mais jogadores jovens considerados ativos de alto potencial.

A concentração bilionária da Copa

Somadas, França, Inglaterra e Espanha representam cerca de R$ 26,6 bilhões em valor de mercado, mais de 80% do total entre as quatro semifinalistas.

O número revela um retrato da economia do futebol atual: os países que dominam o mercado de clubes da Europa também concentram os elencos mais caros do planeta.

Ainda assim, a história das Copas mostra que dinheiro não garante taça. O valor de mercado mede talento, expectativa e potencial econômico — mas uma competição de 90 minutos continua sendo decidida por estratégia, desempenho e, muitas vezes, detalhes.

No Mundial dos bilhões, a França chega como a seleção mais rica. Mas, no fim, apenas uma equipe vai transformar cifrões em troféu.

Ranking das seleções semifinalistas mais valiosas da Copa de 2026:

1º França — elenco avaliado em € 1,52 bilhão, cerca de R$ 9,85 bilhões.

2º Inglaterra€ 1,36 bilhão, aproximadamente R$ 8,81 bilhões.

3º Espanha€ 1,22 bilhão, cerca de R$ 7,91 bilhões.

4º Argentina€ 807,5 milhões, o equivalente a R$ 5,23 bilhões.

Fonte: Transfermarkt, plataforma especializada em estimativas de valor de mercado dos jogadores. Valores convertidos pela cotação aproximada de € 1 = R$ 6,48.

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