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R$ 1,9 trilhão e contando: a fortuna que a IA está levando para a Califórnia

Estado da Costa Oeste concentra mais capital de risco do que os outros 49 estados dos EUA somados

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 12h03 | Atualizado em 20 ago 2026, 12h19
Vista aérea de uma cidade com muitos arranha-céus, incluindo a Torre Salesforce e a Pirâmide Transamerica, sob um céu claro e azul. Prédios residenciais menores e ruas movimentadas preenchem o primeiro plano, com colinas distantes no horizonte. A luz do sol da tarde ilumina as fachadas dos edifícios.
Centro de São Francisco, na Califórnia, onde a região concentra parte relevante da atividade econômica e tecnológica que impulsiona o Vale do Silício (Getty/Getty Images)
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O valor é mais de três vezes superior ao destinado, somados, aos outros 49 estados americanos. Também representa quase o dobro do recorde anterior da Califórnia, registrado em 2025.

O fenômeno ajuda a explicar por que o estado continua sendo o principal centro mundial da indústria de tecnologia mesmo diante de críticas recorrentes sobre o alto custo de vida, os impostos e a regulação californiana.

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Para o leitor brasileiro, uma maneira simples de entender o movimento é pensar na Califórnia como uma espécie de ímã de capital para a inteligência artificial.

Quanto mais empresas de ponta, profissionais especializados e investidores estão concentrados na região, maior é a capacidade de atrair novos negócios e dinheiro.

Inteligência artificial explica a concentração

O principal motor dessa disparada é a inteligência artificial. O setor entrou em uma nova fase de investimentos, marcada por rodadas bilionárias destinadas a um grupo relativamente pequeno de empresas.

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No primeiro trimestre de 2026, cinco operações responderam por 73% dos US$ 267 bilhões movimentados no mercado americano de venture capital.

Cerca de US$ 243 bilhões vieram de negócios de pelo menos US$ 100 milhões, muitos deles relacionados à inteligência artificial.

A concentração aumentou ainda mais no primeiro semestre.

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Dados da PitchBook mostram que 87,5% de todo o dinheiro investido por fundos de venture capital nos Estados Unidos foi destinado a grandes negócios de inteligência artificial. Empresas de outros setores continuam recebendo recursos, mas em escala muito menor.

É um fenômeno importante porque o número de investimentos não necessariamente está crescendo na mesma proporção. O que aumentou de forma extraordinária foi o tamanho de algumas operações.

OpenAI e Anthropic dominam o ranking

Duas das maiores empresas de inteligência artificial do mundo estão no centro dessa concentração: OpenAI e Anthropic.

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Juntas, elas foram responsáveis por mais de US$ 217 bilhões dos US$ 366 bilhões captados por empresas californianas neste ano. Isso significa que uma parcela extraordinariamente grande do dinheiro destinado ao estado está concentrada em apenas duas companhias.

A disparidade também aparece na comparação entre estados.

Nova York, que ocupa a segunda posição no ranking americano de investimentos de venture capital, recebeu cerca de US$ 27 bilhões em operações anunciadas neste ano — uma fração do volume destinado à Califórnia.

O contraste é ainda maior quando se considera que Nova York também é um dos maiores centros financeiros e tecnológicos dos Estados Unidos.

Por que o Vale do Silício continua atraindo tanto dinheiro?

A explicação não está apenas nos incentivos fiscais ou nas condições regulatórias da Califórnia. O principal diferencial é a concentração de pessoas, empresas e capital em uma mesma região.

O Vale do Silício reúne algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, universidades de ponta, fundos de venture capital, investidores individuais e milhares de startups. Essa proximidade reduz o tempo necessário para que uma empresa encontre funcionários especializados, investidores e parceiros.

A própria PitchBook identifica a região da Baía de São Francisco como líder disparada nos investimentos em empresas de inteligência artificial. A concentração de capital local e a velocidade com que novas rodadas de financiamento são fechadas acabam atraindo mais empreendedores e investidores para a região.

É um ciclo de retroalimentação: capital atrai empresas, empresas atraem talentos, talentos criam novas empresas e essas empresas atraem ainda mais capital.

Um fenômeno que vai além da Califórnia

A concentração não significa que todo o mercado americano de tecnologia esteja saudável.

Ao contrário. Os dados da PitchBook mostram um mercado cada vez mais dividido entre poucas empresas capazes de levantar quantias gigantescas e uma maioria de startups que encontra muito mais dificuldade para obter financiamento.

No primeiro trimestre, cinco operações responderam por quase três quartos de todo o valor investido em venture capital nos Estados Unidos. A própria PitchBook classifica o cenário como de forte concentração: os números recordes escondem uma situação menos favorável para grande parte das empresas.

Isso é importante porque o recorde de investimentos não significa necessariamente que exista uma nova onda generalizada de inovação.

Grande parte do dinheiro está sendo direcionada para companhias consideradas capazes de dominar a próxima geração da tecnologia de IA.

O Brasil tem interesse direto nessa corrida

O movimento também importa para o Brasil.

A concentração de investimentos nos Estados Unidos aumenta a distância entre as empresas americanas e startups de outros países na disputa por capacidade computacional, pesquisadores e infraestrutura para inteligência artificial.

O custo para desenvolver modelos avançados de IA é muito alto.

Empresas precisam de chips especializados, enormes centros de dados e acesso a eletricidade em escala. Quanto mais capital uma companhia consegue levantar, maior sua capacidade de investir nesses recursos.

Isso ajuda a explicar por que empresas como OpenAI e Anthropic conseguem ampliar rapidamente seus investimentos enquanto startups menores precisam buscar nichos específicos ou modelos de negócio que demandem menos capital.

Para o ecossistema brasileiro, o cenário cria simultaneamente uma oportunidade e um desafio.

Oportunidade porque empresas locais podem desenvolver aplicações de IA para setores nos quais o país possui vantagens, como agronegócio, serviços financeiros, energia e mineração.

Desafio porque competir na criação dos modelos fundamentais exige uma escala de investimento muito difícil de alcançar fora dos grandes polos americanos e chineses.

A Califórnia está ficando ainda mais rica com a IA

O boom também começa a aparecer nas contas públicas do estado.

A disparada dos investimentos elevou o valor das empresas e a renda de executivos, investidores e profissionais de tecnologia.

No ano fiscal de 2025-2026, a Califórnia arrecadou cerca de US$ 147 bilhões em imposto de renda das pessoas físicas, acima das projeções oficiais. A melhora temporária das receitas ajudou a aliviar o déficit orçamentário e abriu espaço para mais gastos em educação e infraestrutura.

O efeito, portanto, vai além do mercado de startups. A expansão da indústria de inteligência artificial está afetando preços de imóveis, arrecadação tributária, salários e a própria capacidade de investimento do governo estadual.

O paradoxo é que o mesmo processo que gera riqueza também aumenta a desigualdade e o custo de viver na região.

O novo mapa da tecnologia

A concentração de dinheiro na Califórnia mostra que a geografia da tecnologia não ficou mais dispersa com a expansão do trabalho remoto e das ferramentas digitais. No caso da inteligência artificial, ocorreu praticamente o contrário.

Dados da National Venture Capital Association mostram que a Califórnia recebeu US$ 191,2 bilhões em venture capital em 2025, aproximadamente 60% de todo o investimento americano no setor. Nova York ficou em segundo lugar, com US$ 30,3 bilhões.

A diferença deve aumentar ainda mais com o novo ciclo de investimentos em IA.

A corrida tecnológica, portanto, não está distribuindo o capital de forma homogênea pelos Estados Unidos. Ela está concentrando recursos em poucos centros capazes de combinar três ativos escassos: dinheiro, talentos e infraestrutura tecnológica.

E, neste momento, nenhum lugar reúne esses três elementos em escala comparável ao Vale do Silício.

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