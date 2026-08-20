R$ 1,9 trilhão e contando: a fortuna que a IA está levando para a Califórnia

O valor é mais de três vezes superior ao destinado, somados, aos outros 49 estados americanos. Também representa quase o dobro do recorde anterior da Califórnia, registrado em 2025.

O fenômeno ajuda a explicar por que o estado continua sendo o principal centro mundial da indústria de tecnologia mesmo diante de críticas recorrentes sobre o alto custo de vida, os impostos e a regulação californiana.

Continua após a publicidade

Para o leitor brasileiro, uma maneira simples de entender o movimento é pensar na Califórnia como uma espécie de ímã de capital para a inteligência artificial.

Quanto mais empresas de ponta, profissionais especializados e investidores estão concentrados na região, maior é a capacidade de atrair novos negócios e dinheiro.

Inteligência artificial explica a concentração

O principal motor dessa disparada é a inteligência artificial. O setor entrou em uma nova fase de investimentos, marcada por rodadas bilionárias destinadas a um grupo relativamente pequeno de empresas.

Continua após a publicidade

No primeiro trimestre de 2026, cinco operações responderam por 73% dos US$ 267 bilhões movimentados no mercado americano de venture capital.

Cerca de US$ 243 bilhões vieram de negócios de pelo menos US$ 100 milhões, muitos deles relacionados à inteligência artificial.

A concentração aumentou ainda mais no primeiro semestre.

Continua após a publicidade

Dados da PitchBook mostram que 87,5% de todo o dinheiro investido por fundos de venture capital nos Estados Unidos foi destinado a grandes negócios de inteligência artificial. Empresas de outros setores continuam recebendo recursos, mas em escala muito menor.

É um fenômeno importante porque o número de investimentos não necessariamente está crescendo na mesma proporção. O que aumentou de forma extraordinária foi o tamanho de algumas operações.

OpenAI e Anthropic dominam o ranking

Duas das maiores empresas de inteligência artificial do mundo estão no centro dessa concentração: OpenAI e Anthropic.

Continua após a publicidade

Juntas, elas foram responsáveis por mais de US$ 217 bilhões dos US$ 366 bilhões captados por empresas californianas neste ano. Isso significa que uma parcela extraordinariamente grande do dinheiro destinado ao estado está concentrada em apenas duas companhias.

A disparidade também aparece na comparação entre estados.

Nova York, que ocupa a segunda posição no ranking americano de investimentos de venture capital, recebeu cerca de US$ 27 bilhões em operações anunciadas neste ano — uma fração do volume destinado à Califórnia.

O contraste é ainda maior quando se considera que Nova York também é um dos maiores centros financeiros e tecnológicos dos Estados Unidos.

Por que o Vale do Silício continua atraindo tanto dinheiro?

A explicação não está apenas nos incentivos fiscais ou nas condições regulatórias da Califórnia. O principal diferencial é a concentração de pessoas, empresas e capital em uma mesma região.

O Vale do Silício reúne algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, universidades de ponta, fundos de venture capital, investidores individuais e milhares de startups. Essa proximidade reduz o tempo necessário para que uma empresa encontre funcionários especializados, investidores e parceiros.

A própria PitchBook identifica a região da Baía de São Francisco como líder disparada nos investimentos em empresas de inteligência artificial. A concentração de capital local e a velocidade com que novas rodadas de financiamento são fechadas acabam atraindo mais empreendedores e investidores para a região.

É um ciclo de retroalimentação: capital atrai empresas, empresas atraem talentos, talentos criam novas empresas e essas empresas atraem ainda mais capital.

Um fenômeno que vai além da Califórnia

A concentração não significa que todo o mercado americano de tecnologia esteja saudável.

Ao contrário. Os dados da PitchBook mostram um mercado cada vez mais dividido entre poucas empresas capazes de levantar quantias gigantescas e uma maioria de startups que encontra muito mais dificuldade para obter financiamento.

No primeiro trimestre, cinco operações responderam por quase três quartos de todo o valor investido em venture capital nos Estados Unidos. A própria PitchBook classifica o cenário como de forte concentração: os números recordes escondem uma situação menos favorável para grande parte das empresas.

Isso é importante porque o recorde de investimentos não significa necessariamente que exista uma nova onda generalizada de inovação.

Grande parte do dinheiro está sendo direcionada para companhias consideradas capazes de dominar a próxima geração da tecnologia de IA.

O Brasil tem interesse direto nessa corrida

O movimento também importa para o Brasil.

A concentração de investimentos nos Estados Unidos aumenta a distância entre as empresas americanas e startups de outros países na disputa por capacidade computacional, pesquisadores e infraestrutura para inteligência artificial.

O custo para desenvolver modelos avançados de IA é muito alto.

Empresas precisam de chips especializados, enormes centros de dados e acesso a eletricidade em escala. Quanto mais capital uma companhia consegue levantar, maior sua capacidade de investir nesses recursos.

Isso ajuda a explicar por que empresas como OpenAI e Anthropic conseguem ampliar rapidamente seus investimentos enquanto startups menores precisam buscar nichos específicos ou modelos de negócio que demandem menos capital.

Para o ecossistema brasileiro, o cenário cria simultaneamente uma oportunidade e um desafio.

Oportunidade porque empresas locais podem desenvolver aplicações de IA para setores nos quais o país possui vantagens, como agronegócio, serviços financeiros, energia e mineração.

Desafio porque competir na criação dos modelos fundamentais exige uma escala de investimento muito difícil de alcançar fora dos grandes polos americanos e chineses.

A Califórnia está ficando ainda mais rica com a IA

O boom também começa a aparecer nas contas públicas do estado.

A disparada dos investimentos elevou o valor das empresas e a renda de executivos, investidores e profissionais de tecnologia.

No ano fiscal de 2025-2026, a Califórnia arrecadou cerca de US$ 147 bilhões em imposto de renda das pessoas físicas, acima das projeções oficiais. A melhora temporária das receitas ajudou a aliviar o déficit orçamentário e abriu espaço para mais gastos em educação e infraestrutura.

O efeito, portanto, vai além do mercado de startups. A expansão da indústria de inteligência artificial está afetando preços de imóveis, arrecadação tributária, salários e a própria capacidade de investimento do governo estadual.

O paradoxo é que o mesmo processo que gera riqueza também aumenta a desigualdade e o custo de viver na região.

O novo mapa da tecnologia

A concentração de dinheiro na Califórnia mostra que a geografia da tecnologia não ficou mais dispersa com a expansão do trabalho remoto e das ferramentas digitais. No caso da inteligência artificial, ocorreu praticamente o contrário.

Dados da National Venture Capital Association mostram que a Califórnia recebeu US$ 191,2 bilhões em venture capital em 2025, aproximadamente 60% de todo o investimento americano no setor. Nova York ficou em segundo lugar, com US$ 30,3 bilhões.

A diferença deve aumentar ainda mais com o novo ciclo de investimentos em IA.

A corrida tecnológica, portanto, não está distribuindo o capital de forma homogênea pelos Estados Unidos. Ela está concentrando recursos em poucos centros capazes de combinar três ativos escassos: dinheiro, talentos e infraestrutura tecnológica.

E, neste momento, nenhum lugar reúne esses três elementos em escala comparável ao Vale do Silício.