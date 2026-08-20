ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Quina 7096 fica sem ganhador e prêmio salta para R$ 15 milhões

Sorteio tem 36 apostas com quatro acertos e leva prêmio principal para o concurso 7097, nesta quinta

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 10h31 | Atualizado em 20 ago 2026, 10h43
Bilhete Mega Sena
Bilhete Mega Sena (Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas/VEJA)
Continua após publicidade
Quina 7096 fica sem ganhador e prêmio salta para R$ 15 milhões Priorizar nos meus resultados Google

Ninguém cravou as cinco dezenas da Quina no concurso 7096, sorteado na quarta-feira, 19, e o prêmio principal segue de pé para o próximo concurso, com estimativa de 15 milhões de reais.

As dezenas sorteadas foram 10 – 29 – 43 – 47 – 51. Como a faixa máxima não foi atingida por nenhum apostador, o dinheiro acumula e vai para o concurso 7097, que a Caixa realiza já nesta quinta-feira, 20.

Veja como ficou o rateio:

  • 5 acertos: ninguém acertou — prêmio acumulado
  • 4 acertos: 36 apostas, 13. 692,17 reais cada
  • 3 acertos: 3. 945 apostas, 118,99 reais cada
  • 2 acertos: 97. 855 apostas, 4,79 reais cada

Como apostar na Quina

O jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta simples, com cinco dezenas, sai por 3,00 reais. Quem não quer escolher pode usar a Surpresinha, que sorteia os números automaticamente, ou repetir o mesmo jogo em vários concursos seguidos com a Teimosinha. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa, é preciso ter 18 anos ou mais.

Siga
Continua após a publicidade

Quem acerta tem 90 dias corridos, a contar da data do sorteio, para retirar o prêmio. Depois disso, o valor prescreve e vai para o Tesouro Nacional. Para resgatar, é preciso apresentar documento oficial com foto, CPF e, em caso de aposta física, o bilhete original.

Publicidade
TAGS:
Brasil
dinheiro
Mega da Virada
Mega-Sena
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).