Quina 7096 fica sem ganhador e prêmio salta para R$ 15 milhões
Sorteio tem 36 apostas com quatro acertos e leva prêmio principal para o concurso 7097, nesta quinta
Ninguém cravou as cinco dezenas da Quina no concurso 7096, sorteado na quarta-feira, 19, e o prêmio principal segue de pé para o próximo concurso, com estimativa de 15 milhões de reais.
As dezenas sorteadas foram 10 – 29 – 43 – 47 – 51. Como a faixa máxima não foi atingida por nenhum apostador, o dinheiro acumula e vai para o concurso 7097, que a Caixa realiza já nesta quinta-feira, 20.
Veja como ficou o rateio:
- 5 acertos: ninguém acertou — prêmio acumulado
- 4 acertos: 36 apostas, 13. 692,17 reais cada
- 3 acertos: 3. 945 apostas, 118,99 reais cada
- 2 acertos: 97. 855 apostas, 4,79 reais cada
Como apostar na Quina
O jogador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta simples, com cinco dezenas, sai por 3,00 reais. Quem não quer escolher pode usar a Surpresinha, que sorteia os números automaticamente, ou repetir o mesmo jogo em vários concursos seguidos com a Teimosinha. As apostas podem ser feitas em lotéricas ou pelo site e aplicativo das Loterias Caixa, é preciso ter 18 anos ou mais.
Quem acerta tem 90 dias corridos, a contar da data do sorteio, para retirar o prêmio. Depois disso, o valor prescreve e vai para o Tesouro Nacional. Para resgatar, é preciso apresentar documento oficial com foto, CPF e, em caso de aposta física, o bilhete original.