“Quero ser desnecessário”, diz John Roese, chefe da área de IA da Dell

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John Roese, chefe de IA da Dell, revela como a empresa reduziu custos em 7% e aumentou receitas em US$30 bilhões ao focar a IA em 4 áreas estratégicas. Ele explica a chave para o sucesso da IA: começar pelo processo, não pela tecnologia, e evitar a dispersão. Roese discute o futuro do trabalho e o potencial do Brasil na era da IA.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Quando assumiu o comando da área de inteligência artificial da Dell, há dois anos, John Roese herdou 900 projetos em andamento — e cancelou 896 deles. A aposta em apenas quatro áreas rendeu resultados inéditos na história da empresa americana de tecnologia: seus custos caíram 7%, enquanto as receitas aumentaram 30 bilhões de dólares. Filho de uma bibliotecária que ele mesmo define como ludita (refratária à tecnologia), Roese ainda arranja tempo para estrelar vídeos didáticos no YouTube. Ele conversou com VEJA NEGÓCIOS em Las Vegas.

Michael Dell, fundador da Dell, disse que a IA dos agentes vai entregar ganhos de produtividade de vinte a trinta vezes às empresas. A tecnologia chegará a esse ponto? Olhe nossos resultados dos últimos dois anos. Nossa receita cresceu 10 bilhões de dólares em 2024 e 20 bilhões no ano passado. Ao mesmo tempo, nossos custos caíram 7%. Redesenhamos toda a empresa para a era da IA — pessoas, processos, tecnologia, tudo. Escolhemos apenas quatro áreas com impacto mensurável em receita, custo, margem ou risco regulatório. Em 41 anos de Dell, sempre que a receita subia, o custo acompanhava. Nos últimos dois anos, isso se descolou.

Como uma empresa escolhe em quais projetos apostar? Primeiro, esqueça a tecnologia. Decida o que a sua empresa precisa tornar mais eficiente. Quando assumi o cargo, a Dell tinha uma caixa de sugestões, e qualquer ideia era testada. Herdei 900 projetos razoáveis, mas nenhum bem definido o suficiente para mudar a empresa. Invertemos a lógica e decidimos o que queríamos transformar: vendas, serviços, engenharia e cadeia de suprimentos. Nos concentramos nisso.

Por que decidiu fechar o foco? Há um relatório do MIT que mostra que 95% dos projetos de IA não dão certo. Os 5% que funcionaram foram aquelas iniciativas alinhadas aos objetivos do negócio e bem planejadas. Minha recomendação: comece pelo processo, não pela ferramenta. Se o processo é ruim, a IA só vai produzir uma resposta ruim mais rápido.

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Muitos gurus de tecnologia aconselham as empresas a começar a usar a IA no dia a dia, para entender seu potencial e aprender a trabalhar com ela. Não é o melhor caminho? É um erro fazer coisas com IA e torcer para que a empresa melhore. Vou dar um exemplo: em uma corporação do nosso tamanho, devem ocorrer 10 000 reuniões por dia. Cada uma custava três horas de esforço humano depois que acabava. Lançamos o projeto “Reunião em Minutos” para reduzir isso a zero. Descobrimos que não bastava fazer a mesma reunião e jogar IA em cima, tínhamos que reestruturar o processo. Mudamos o comportamento das pessoas. Agora todo mundo se apresenta no início, fala devagar, não é interrompido e chega a um acordo sobre os próximos passos. Aquelas três horas viraram alguns minutos.

Toda empresa precisa de um chefe de inteligência artificial? Michael Dell e eu brincamos que o cargo tem prazo de validade. Meu objetivo é tornar a mim mesmo desnecessário. Mas, sem alguém com conhecimento da tecnologia para coordenar a adoção de IA de cima para baixo, você vai falhar. Nunca encontrei uma empresa bem-sucedida que distribuiu uma missão para todas as unidades e esperou a coisa acontecer organicamente. Digo para todos os meus clientes: você só consegue executar três projetos de IA com sucesso ao mesmo tempo. Alguém precisa saber dizer não para todos os outros, ou há o risco de você gastar uma fortuna em 100 ideias descoordenadas, e vai falhar em todas. No futuro, a IA vai ser como hoje são a internet e o computador, ou seja, parte natural do trabalho.

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Os agentes de IA vão mesmo substituir os empregos? Agentes não fazem empregos. Agentes fazem trabalho. Um emprego é um contêiner de atividades que um ser humano executa. Dentro desse contêiner há produtividade, coordenação, habilidades específicas, relacionamento. Agentes são muito bons em alguns desses tipos de trabalho. Em outros, especialmente as habilidades específicas e o que envolve interação humana, eles são péssimos. Estamos chamando agentes de “trabalhadores digitais” e querendo colocá-los no organograma. Muita gente boa acreditou nisso, mas está claro que não é verdade. A IA vai “disruptar” tudo, mas não vai substituir tudo.

Os grandes vencedores da era da IA são as empresas de tecnologia, concentradas nos Estados Unidos e na China. Como o Brasil pode surfar essa onda? Não recomendo a corrida pelos grandes data centers de hiperescala, dos grandes modelos como a OpenAI e a Anthropic. São caros e não há espaço para muitos competidores. O que vai tornar o Brasil bem-sucedido é se a base industrial do país usar IA para melhorar sua produtividade. O modelo de Singapura é um ótimo exemplo. O governo está focado nas maiores empresas nacionais, trabalhando para que elas adotem a tecnologia.

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O Brasil está bem posicionado no campo da tecnologia? O Brasil tem um pool de talentos excepcional. Nós mesmos, da Dell, temos três times de IA no seu país. Vocês têm universidades fantásticas e uma indústria petroquímica que criou um ambiente sólido de matemáticos e cientistas de dados. Não destruam isso, é uma vantagem estratégica real.

Publicado em VEJA, junho de 2026, edição VEJA Negócios nº 27