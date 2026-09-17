“Queremos mais bicicletas elétricas nas entregas”, diz VP de sustentabilidade do iFood

Redução de gases do efeito estufa na origem, e não mais apenas a compensação dessas emissões longe das cidades. Essa é a nova estratégia de descarbonização do iFood. Em entrevista ao programa VEJA+Verde, Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade da plataforma de delivery no Brasil, explicou como a empresa reavaliou os seus principais impactos ambientais para mudar sua abordagem em relação ao tema.

“A gente fez estudos de materialidade e descobriu que a vasta maioria das nossas emissões está no chamado escopo 3 — nas emissões geradas ao longo das entregas de delivery”, diz Ozemela. Segundo ela, mais de 90% das emissões da companhia vêm da logística, puxadas majoritariamente pelas motos a combustão, ainda o modal mais usado pelos entregadores.

Além de atuar no iFood, Luana Ozemela é conselheira do Fórum Econômico Mundial para temas de futuro do trabalho e da Unicef, o fundo da ONU para a infância. Antes, passou pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), onde atuou com projetos de desenvolvimento social na América Latina e no Caribe.

Em 2021, o iFood assumiu o compromisso público de neutralizar praticamente todo o carbono gerado pelas entregas, meta cumprida entre 2021 e 2024 com créditos de carbono ligados a projetos de plantio de árvores. “Agora, a gente quer que, no contexto das cidades onde o iFood está presente, o ar seja mais limpo e haja menos emissões — e não que isso aconteça em algum lugar afastado da cidade”, diz a executiva.

Na prática, isso significa acelerar a substituição de motos a combustão por modais não poluentes nas entregas de curta distância, hoje cerca de 20% do total de pedidos e 40% nas rotas de até quatro quilômetros.

O principal instrumento dessa virada é a parceria com a Tembici, batizada de iFood Pedal e anunciada na COP30, a Conferência do Clima da ONU em Belém (PA), em 2025, como o maior programa de mobilidade limpa do delivery na América Latina. Com um investimento de 300 milhões de reais, o iFood já tem mais de 6.000 bicicletas elétricas em circulação no país e espera chegar a cerca de 45.000 unidades nos próximos dois anos.

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Para o entregador, o aluguel subsidiado da bicicleta custa cerca de 92 reais por semana — ante os 300 reais cobrados no mercado —, valor que se paga com apenas três a quatro horas de trabalho. “A gente vê um impacto direto: um aumento de 15% a 18% na renda do entregador que usa a bicicleta elétrica”, afirma Ozemela.

A estratégia ambiental do iFood é revista a cada dois anos, com base em estudos de materialidade que consultam mais de 3.000 stakeholders do ecossistema da empresa — hoje formado por 60 milhões de consumidores, 600.000 entregadores ativos e mais de 500.000 estabelecimentos comerciais, que vão de restaurantes a farmácias e pet shops. A VP de Sustentabilidade observa, porém, que cerca de 60% dos pedidos são entregues pela logística própria dos restaurantes, e não pelo iFood — o que reduz a capacidade da empresa de influenciar a troca de modal ou medir as emissões geradas. Por isso, o esforço de descarbonização se concentra nas entregas feitas pela logística da própria plataforma.

As mudanças climáticas, segundo Luana, já afetam diretamente a operação do iFood. Chuvas intensas em São Paulo, por exemplo, aumentam a demanda por entregas ao mesmo tempo em que tornam o trabalho dos entregadores mais arriscado — por isso a empresa mantém pontos de apoio a, no máximo, dez minutos de distância de qualquer entrega.

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Para emergências maiores, como as enchentes do Rio Grande do Sul em 2024, o iFood desenvolveu um protocolo estruturado em torno de resgate, resguardo e reconstrução: suspendeu taxas por um mês, antecipou recebíveis e ofereceu crédito de reconstrução a restaurantes, além de garantir por duas semanas a renda de entregadores impedidos de trabalhar. “A gente sabia que eles não estavam fazendo entregas, mas por duas semanas teriam os salários garantidos — e os restaurantes, a mesma coisa”, diz a executiva.

Sobre embalagens, Ozemela reconhece que o Brasil ainda não desenvolveu uma solução sustentável acessível para o pequeno negócio — isopor e plástico continuam mais baratos, e testes de incentivo ao consumidor, como descontos para quem comprava de restaurantes com embalagens sustentáveis, não mudaram o comportamento de compra.

A aposta agora é usar inteligência artificial: o iFood incentiva consumidores a fotografar os pratos recebidos para mapear, por culinária e região, onde se concentra o uso de isopor e plástico — a culinária asiática, cita Luana, é uma das que ainda não encontrou embalagens sustentáveis compatíveis com a apresentação dos pratos. Já no consumo, a empresa aposta na ciência comportamental: ao oferecer o pedido sem talheres de plástico por padrão, reduziu a demanda pelo item, hoje já eliminado de milhões de pedidos.

O VEJA+Verde, conduzido pelo editor Diogo Schelp, traz empresários, personalidades, gestores públicos e especialistas para apresentar suas visões e soluções sobre um dos maiores desafios para a sobrevivência da humanidade: conciliar desenvolvimento econômico e social com preservação do meio ambiente. O programa pode ser assistido toda quinta-feira, às 17h, nos canais Samsung TV Plus canal 2059, LG Channels canal 126, TCL Channel 10031 e Roku 221, além de estar disponível no YouTube de VEJA.