Quer faturar mais de R$ 100 mil por mês? Veja opções de 25 franquias

O mercado de franquias tem opções para todos os bolsos e gostos: desde as microfranquias – aquelas com investimento inicial mais baixo, que podem ser operadas em casa ou em espaços pequenos, como quiosques – até negócios mais robustos e complexos, que exigem alto investimento e também oferecem ganhos elevados. Ou seja, para faturar alto não dá para partir do zero. O interessado precisa ter dinheiro – algumas opções de franquia exigem um investimento inicial de 1,5 milhão de reais – e conhecimento de gestão do negócio.

Quem quer investir em uma franquia de alto faturamento encontra várias marcas e tipos de negócios. Distribuidora de cervejas especiais, residencial para idosos e lojas de shopping são algumas das possibilidades.

Vanessa Bretas, gerente de inteligência de mercado da Associação Brasileira de Franchising (ABF), diz que a primeira recomendação é que o investidor tenha afinidade com a atividade que vai desenvolver, pois será o seu dia a dia de trabalho. O segundo passo é avaliar o próprio perfil.

“Redes de alto faturamento, em geral, têm operações complexas, e é importante que o franqueado tenha conhecimentos de gestão ou conte com uma equipe preparada para administrar o negócio”, afirma Vanessa.

Ela lembra que faturamento não é o mesmo que lucro: faturamento é o dinheiro que entra e lucro é o que sobra depois de pagar todos os custos da operação. Portanto, o investidor deve ficar atento à rentabilidade do ramo que escolher. Também é indicado ter uma reserva de dinheiro. “O capital de giro é importante principalmente no começo do negócio, porque a renda gerada nos primeiros anos é o retorno do valor que foi investido, ainda não é lucro”, afirma.

O candidato à franquia deve analisar todos os documentos fornecidos pela empresa franqueadora, principalmente a Circular de Oferta de Franquia (COF), que deve conter todos os dados da operação. Consultar várias marcas, contar com o apoio de um advogado especializado, conversar com atuais e antigos franqueados são outras dicas para escolher em que investir.

“O franqueado deve buscar uma relação aberta e de transparência com o franqueador, que é quem vai transmitir todo o conhecimento sobre o negócio. O compartilhamento de know-how é uma das principais vantagens do franchising, o que faz diminuir os riscos do investimento”, explica Vanessa.

Outro benefício do sistema de franquias é a possibilidade de associar-se a uma empresa conhecida. “Marcas consolidadas têm perspectiva de faturamento maior porque já têm um público estabelecido”, diz a gerente da ABF.

Veja 25 opções de franquias que faturam mais de 100 mil reais por mês:

1.Confraria Paulistânia – distribuidora de cervejas especiais

– investimento inicial: a partir de 200 mil reais (inclui custos de instalação e taxa de franquia)

– faturamento mensal: a partir de 100 mil reais

– lucro: 15% do faturamento

– retorno do investimento: 20 a 36 meses

Franquia ‘Confraria Paulistânia’ Franquia ‘Confraria Paulistânia’

2 . Imaginarium – presentes e decoração

– investimento inicial: a partir de 230 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro: 10% do faturamento

– retorno do investimento: 24 a 36 meses

Fachada de loja da franquia ‘Imaginarium’ Fachada de loja da franquia ‘Imaginarium’

3. Equus – moda feminina

– investimento inicial: a partir de 234,5 mil reais (inclui custos de instalação e taxa de franquia)

– faturamento médio mensal: 110 mil reais

– lucro: não divulgado

– retorno do investimento: 28 meses

Fachada de loja da franquia ‘Eqqus’ Fachada de loja da franquia ‘Eqqus’

4. Urban Arts – quadros decorativos

– investimento inicial: a partir de 240 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 110 mil reais

– lucro: 15% do faturamento

– retorno do investimento: 18 a 30 meses

Fachada da franquia ‘Urban Arts’ Fachada da franquia ‘Urban Arts’

5. Instituto Gourmet – cursos profissionalizantes de gastronomia

– investimento inicial: a partir de 250 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro: 25% a 35% do faturamento

– retorno do investimento: 18 a 24 meses

Fachada de loja da franquia ‘Instituto Gourmet’ Fachada de loja da franquia ‘Instituto Gourmet’

6.A Fórmula – farmácia de manipulação

– investimento inicial: a partir de 300 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 110 mil a 150 mil reais

– lucro: 20% a 25% do faturamento

– retorno do investimento: 24 meses

Fachada da franquia ‘A Fórmula’ Fachada da franquia ‘A Fórmula’

7. Kings Sneakers – calçados

– investimento inicial: a partir de 300 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 185 mil reais

– lucro: não divulgado

– retorno do investimento: 40 meses

Fachada de loja da franquia ‘Kings Sneakers’ Fachada de loja da franquia ‘Kings Sneakers’

8. Sniper – estande de tiro para shopping center com armas de airsoft

– investimento inicial: a partir de 300 mil reais (inclui custos de instalação e taxa de franquia)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro: 20 mil reais

– retorno do investimento: 12 a 24 meses

Fachada de loja da franquia ‘Sniper’ Fachada de loja da franquia ‘Sniper’

9. Espetto Carioca – alimentação

– investimento inicial: a partir de 330 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro médio mensal: 12% a 20% do faturamento

– retorno do investimento : 24 a 36 meses

Fachada de loja da franquia ‘Espetto Carioca’ Fachada de loja da franquia ‘Espetto Carioca’

10. Terça da Serra – residencial para idosos

– investimento inicial: a partir de 390 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro: 20% do faturamento

– retorno do investimento: 24 a 36 meses

Fachada da franquia ‘Terça da Serra’ Fachada da franquia ‘Terça da Serra’

11. Patroni – alimentação

– investimento inicial: a partir de 455 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 130 mil reais

– lucro: 12% a 20%

– retorno do investimento: 18 a 36 meses

Fachada de loja da franquia ‘Patroni’ Fachada de loja da franquia ‘Patroni’

12. Artwalk – calçados

– investimento inicial: a partir de 500 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 180 mil reais

– lucro: 10% a 15% do faturamento

– retorno do investimento: 28 meses

Fachada da franquia ‘Artwalk’ Fachada da franquia ‘Artwalk’

13. Magicfeet – calçados infantis

– investimento inicial: a partir de 500 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 150 mil reais

– lucro: 10% a 15% do faturamento

– retorno do investimento: 30 meses

Fachada de loja da franquia ‘Magic Feet’ Fachada de loja da franquia ‘Magic Feet’

14. Kopenhagen – chocolates finos e cafeteria

– investimento inicial: a partir de 500 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro) para loja

– faturamento médio mensal: 125 mil reais

– lucro: 12% do faturamento

– retorno do investimento: 18 a 36 meses

Fachada de loja da franquia ‘Kopenhagen’ Fachada de loja da franquia ‘Kopenhagen’

15. Spoleto – alimentação

– investimento inicial: a partir de 575 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 110 mil reais

– lucro: 10% a 15% do faturamento

– retorno do investimento: 36 a 40 meses

Fachada de loja da franquia ‘Spoleto’ Fachada de loja da franquia ‘Spoleto’

16. Authentic Feet – calçados

– investimento inicial: a partir de 600 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 180 mil reais

– lucro: 10% a 15% do faturamento

– retorno do investimento: 30 meses

Fachada de loja da franquia ‘Authentic Feet’ Fachada de loja da franquia ‘Authentic Feet’

17. Giraffas – alimentação

– investimento inicial: a partir de 610 mil reais (inclui custos de instalação e taxa de franquia) para loja em shopping

– faturamento médio mensal: 170 mil reais

– lucro: não divulgado

– retorno do investimento: 36 meses

Fachada de loja da franquia ‘Giraffas’ Fachada de loja da franquia ‘Giraffas’

18. Casa do Don – alimentação

– investimento inicial: a partir de 720 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 185 mil reais

– lucro: 12% a 20%

– retorno do investimento: 18 a 36 meses

Fachada de restaurante da franquia ‘Casa do Don’ Fachada de restaurante da franquia ‘Casa do Don’

19. Bob´s – alimentação

– investimento inicial: a partir de 780 mil reais (inclui custos de instalação e taxa de franquia)

– faturamento médio mensal: 180 mil reais

– lucro: 11% a 16% do faturamento

– retorno do investimento: 32 a 48 meses

Fachada de loja da franquia ‘Bob’s’ Fachada de loja da franquia ‘Bob’s’

20. Mania de Churrasco – alimentação

– investimento inicial: a partir de 800 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 210 mil reais

– lucro: 10% a 15% do faturamento

– retorno do investimento: 24 a 36 meses

Fachada de loja da franquia ‘Mania de Churrasco’ Fachada de loja da franquia ‘Mania de Churrasco’

21.Pizza Hut – alimentação

– investimento inicial: a partir de 1 milhão de reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 200 mil reais

– lucro: 20% a 25% do faturamento

– retorno do investimento: 26 meses

Fachada de loja da franquia ‘Pizza Hut’ Fachada de loja da franquia ‘Pizza Hut’

22. Maple Bear Canadian School – escola bilíngue

– investimento inicial: a partir de 1,2 milhão de reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 400 mil reais

– lucro: 20% do faturamento

– retorno do investimento: 36 meses, em média

A franquia ‘Mapple Bear’ A franquia ‘Mapple Bear’

23. Taco Bell – alimentação

– investimento inicial: a partir de 1,2 milhão de reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 200 mil reais

– lucro: 12% a 15% do faturamento

– retorno do investimento: 36 meses

Restaurante mexicano Taco Bell, no Center 3, na Avenida Paulista Restaurante mexicano Taco Bell, no Center 3, na Avenida Paulista

24. KFC – alimentação

– investimento inicial: a partir de 1,4 milhão de reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 250 mil reais

– lucro: 15% a 25% do faturamento

– retorno do investimento: 24 meses

Fachada de loja da franquia ‘KFC’ Fachada de loja da franquia ‘KFC’

25. Miniso – utensílios domésticos e acessórios

– investimento inicial: a partir de 1,5 milhão de reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 500 mil reais

– lucro: 10% do faturamento

– retorno do investimento: 36 meses