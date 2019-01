Quer empreender em 2019? Veja 6 tendências para o setor de franquias

O setor de franquias está otimista para 2019: a expectativa é de crescimento de dois dígitos no faturamento, além de aumento no número de unidades e de empregos gerados. A projeção é da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

“Pelos relatos dos associados, percebemos um interesse maior de empreendedores que pensam em abrir um negócio e veem que, com juros baixos, inflação controlada, investimento financeiro sem render e índice de confiança dos empresários melhorando, é hora de investir em franquias”, diz Altino Cristofoletti Junior, presidente da ABF. Em 2019, ele passa o bastão para André Friedheim, que assume a presidência da associação.

O crescimento do setor deve ser de cerca de 7% em faturamento em 2018 e de 5% em número de unidades, estima a associação. Até o terceiro trimestre de 2018, quando foi feito o último levantamento, o franchising empregava diretamente mais de 1,2 milhão de pessoas.

No último ano, os destaques foram os segmentos de entretenimento e hotelaria, segundo Cristofoletti Junior. “Com o dólar alto, as pessoas ficaram mais no Brasil, o que movimentou, inclusive, o turismo de negócios”, afirma.

Diante das oportunidades que o novo ano apresenta, especialistas apontam as tendências de negócios que devem ser sucesso entre as franquias em 2019.

Terceira idade

Há algum tempo esse segmento é apontado como tendência e segue em alta devido ao aumento da expectativa de vida do brasileiro.

Segundo Claudia Bittencourt, diretora geral do Grupo Bittencourt, consultoria especializada em franquias, as oportunidades são muitas, como franquias de home care (cuidados em casa), turismo e passeios, jogos e atividades mentais, além de casas de repouso, mas com um conceito diferente.

“As novas casas de repouso têm decoração diferenciada e uma série de atributos para tornar a vida dessas pessoas mais alegre e com mais compartilhamento”, afirma.

Um exemplo é o residencial para idosos Terça da Serra, franquia criada em 2014 pela médica Joyce Duarte Caseiro, que possui 16 unidades em operação pelo Brasil e mais 16 em processo de implantação.

Terça da Serra, residencial para idosos Terça da Serra, residencial para idosos

Terça da Serra – residencial para idosos

– investimento inicial: a partir de 390 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e

capital de giro)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro: 20% do faturamento

– retorno do investimento: 24 a 36 meses

Alimentação saudável

Um dos segmentos mais antigos e tradicionais do franchising, o ramo de alimentação se reinventa para se adaptar aos novos hábitos de consumo dos brasileiros.

“As redes de alimentação estão partindo para a formatação de modelos de negócios voltados para o público que busca por uma alimentação mais saudável, sem gordura, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Podemos chamar de dieta ‘sem’. Esse movimento já está instalado no mercado e vai crescer mais ainda”, diz a consultora Claudia Bittencourt.

Há várias opções de negócio, de restaurantes a lojas de produtos naturais. É o caso das marcas cariocas Casa Graviola e Porto do Sabor, da Mr. Fit, que começou em Paulínia (interior de São Paulo), e da Terra Madre, de Goiânia.

Casa Graviola, restaurante saudável Casa Graviola, restaurante saudável

Casa Graviola – restaurante saudável

– investimento inicial: a partir de 390 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e

capital de giro)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro: 20% do faturamento

– retorno do investimento: 24 a 36 meses

Porto do Sabor, franquia de alimentação saudável Porto do Sabor, franquia de alimentação saudável

Porto do Sabor – alimentação saudável

– investimento inicial: a partir de 355 mil reais (inclui custos de instalação)

– faturamento mensal: 100 mil a 120 mil reais

– lucro: 15% a 18% do faturamento

– retorno do investimento: 28 a 36 meses

Mr.Fit, franquia de fast food saudável Mr.Fit, franquia de fast food saudável

Mr. Fit – fast food saudável

– investimento inicial: a partir de 59 mil reais (inclui custos de instalação e taxa de franquia)

– faturamento mensal: 30 mil a 90 mil reais

– lucro: 40% do faturamento

– retorno do investimento: 10 a 36 meses

Terra Madre, franquia de produtos orgânicos e saudáveis Terra Madre, franquia de produtos orgânicos e saudáveis

Terra Madre – produtos orgânicos e saudáveis

– investimento inicial: a partir de 250 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro: 10% a 15% do faturamento

– retorno do investimento: 24 a 36 meses

Saúde e bem-estar

O surgimento de clínicas médicas populares deu fôlego ao segmento de saúde dentro do franchising nos últimos anos e deve continuar em alta, segundo o presidente da ABF. Outra tendência são os negócios voltados ao bem-estar físico e emocional, de acordo com a diretora do Grupo Bittencourt.

Entre as opções estão as redes Docctor Med, de clínicas médicas com foco nas classes B, C e D, e a VOLL Pilates.

Docctor Med, franquia de clínicas médicas Docctor Med, franquia de clínicas médicas

Docctor Med – clínicas médicas

– investimento inicial: a partir de 400 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro: 15% do faturamento

– retorno do investimento: 24 meses

VOLL Pilates, academia de pilates VOLL Pilates, academia de pilates

VOLL Pilates – academia de pilates

– investimento inicial: a partir de 80 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 17 mil reais

– lucro: 9,5 mil reais

– retorno do investimento: 18 meses

Negócios digitais

Sites, aplicativos e outras plataformas tecnológicas que têm o objetivo de facilitar a vida do consumidor estarão em alta daqui para a frente, diz Cristofoletti Junior. Nas franquias, destacam-se empresas de meios de pagamento, corretora de seguros, oferta de crédito, agência de turismo online, segurança, entre outras.

Ahoba Viagens, franquia de agência de turismo online Ahoba Viagens, franquia de agência de turismo online

Ahoba Viagens – agência de turismo online

– investimento inicial: a partir de 4.400 reais (inclui taxa de franquia, o franqueado trabalha

em casa)

– faturamento médio mensal: 30 mil reais

– lucro: 2.000 reais

– retorno do investimento: 3 a 12 meses

Ceofood, aplicativo de delivery de comida para interior e periferia Ceofood, aplicativo de delivery de comida para interior e periferia

Ceofood – aplicativo de delivery de comida para interior e periferia

– investimento inicial: a partir de 7.000 reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, o

franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 4.500 reais

– lucro: 50% do faturamento

– retorno do investimento: 6 a 12 meses

Acquio, franquia de meios de pagamentos eletrônicos Acquio, franquia de meios de pagamentos eletrônicos

Acqio – meios de pagamentos eletrônicos

– investimento inicial: a partir de 7.900 reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, o

franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 3,500 reais

– lucro médio mensal: 3.000 reais

– retorno do investimento: 6 a 12 meses

Seguralta, franquia de corretora de seguros Seguralta, franquia de corretora de seguros

Seguralta – corretora de seguros

– investimento inicial: a partir de 25 mil reais (inclui taxa de franquia, o franqueado pode

trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 50 mil reais

– lucro: 10% a 15% do faturamento

– retorno do investimento: 12 a 24 meses

Protect Soluções, seguros e sistemas de gestão para pequenas empresas Protect Soluções, seguros e sistemas de gestão para pequenas empresas

Protect Soluções – seguros e sistemas de gestão para pequenas empresas

– investimento inicial a partir de 28 mil reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, o

franqueado pode trabalhar em casa)

– faturamento médio mensal: 8.000 reais

– lucro médio mensal: 60% do faturamento

– retorno do investimento: 12 a 18 meses

Mercado pet

O Brasil é o quarto país do mundo em população total de animais de estimação e o terceiro maior em faturamento, segundo a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação).

Longe da crise, surgem franquias do ramo como quiosque de petiscos para cães e gatos e farmácia veterinária de manipulação.

Snackel, franquia de petiscos pet Snackel, franquia de petiscos pet

Snackel – petiscos pet

– investimento inicial: a partir de 70 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 30 mil reais

– lucro médio mensal: 30% do faturamento

– retorno do investimento: 12 a 18 meses

DrogaVET, farmácia de manipulação veterinária DrogaVET, farmácia de manipulação veterinária

DrogaVET – farmácia de manipulação veterinária

– investimento inicial: a partir de 350 mil reais (inclui custos de instalação, taxa de franquia e capital de giro)

– faturamento médio mensal: 100 mil reais

– lucro: 18% a 23% do faturamento

– retorno do investimento: a partir de 30 meses

Educação

Outro segmento tradicional no franchising que se reinventa para os novos tempos é o de educação, com o crescimento de cursos voltados para tecnologia. “São conhecimentos necessários para o mundo atual e negócios que estão se consolidando”, diz o presidente da ABF.

Supergeeks, franquia de programação e robótica para crianças Supergeeks, franquia de programação e robótica para crianças

Supergeeks – programação e robótica para crianças

– investimento inicial a partir de 22 mil reais (inclui taxa de franquia e capital de giro, as aulas podem ser oferecidas em colégios parceiros)

– faturamento médio mensal: 40 mil reais

– lucro: 25% a 30%

– retorno do investimento: 8 meses