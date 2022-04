Quem vence cada grupo da Copa do Mundo da economia

Riqueza econômica não significa garantia de bons resultados no futebol. Mas certamente quase qualquer povo do mundo trocaria sucesso com a bola nos pés por um PIB per capita robusto. Se a Copa do Mundo da FIFA fosse disputada pelo dinheiro produzido por pessoa de cada país, a campeã estaria no grupo do Brasil: a Suíça, uma vez que os quatro maiores PIB per capita do mundo não disputarão a Copa (Liechtenstein, Mônaco, Luxemburgo e Bermuda), segundo dados do Banco Mundial. E, mais surpreendentemente, o Catar estaria entre os favoritos.

O grupo mais pobre será com folga o D, que tem a Argentina como cabeça de chave. Os quatro países somam um PIB per capita de 52,7 mil dólares, equivalente ao de países como Holanda, Catar e Austrália.

Já a disputa de grupo mais poderoso é apertada, e a liderança deve ficar entre o D e o E. No encabeçado pela França, as quatro equipes podem ter juntas 155,3 mil dólares, se a Austrália se classificar após os jogos da repescagem. Mas o grupo perderá bastante riqueza se o classificado for o Peru. Já o encabeçado pela Espanha poderá somar 154,9 dólares, se a Nova Zelândia passar pela Costa Rica, numa das repescagens que faltam acontecer.

Abaixo, o PIB per capita de cada país — as equipes que se enfrentarão nas repescagens que faltam estão entre parênteses:

PIB per capita (em US$)

Grupo A

Equador – 5,600.4

Catar – 50,124.4

Senegal – 1,471.8

Holanda – 52,397.1

Grupo B*

Inglaterra – 41,059.2*

Irã – 2,422.5

Estados Unidos – 63,593.4

(Ucrânia – 3,724.9

Escócia – 41,059.2*

País de Gales – 41,059.2*)

Continua após a publicidade

Grupo C

Argentina – 8,579.0

Arábia Saudita – 20,110.3

México – 8,329.3

Polônia – 15,721.0

Grupo D

França – 39,030.4

(Peru – 6,126.9

Austrália – 51,692.8

Emirados Árabes Unidos – 36,284.6)

Dinamarca – 61,063.3

Tunísia – 3,521.6

Grupo E

Espanha – 27,063.2

(Costa Rica – 12,140.9

Nova Zelândia – 41,441.5)

Alemanha – 46,208.4

Japão – 40,193.3

Grupo F

Bélgica – 45,159.3

Canadá – 43,294.6

Marrocos – 3,058.7

Croácia – 14,134.2

Grupo G

Brasil – 6,796.8

Sérvia – 7,720.5

Suíça – 87,097.0

Camarões – 1,537.1

Grupo H

Portugal – 22,176.3

Gana – 2,205.5

Uruguai – 15,438.4

Coreia do Sul – 31,631.5

Fonte: Banco Mundial

*o PIB dos países do Reino Unido são contados em conjunto, incluindo Inglaterra, Escócia e País de Gales, além de Irlanda do Norte, que já caiu nas Eliminatórias. Mas, se Escócia ou País de Gales se classificarem, entrarão no grupo da Inglaterra