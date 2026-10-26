Quem são os cotados para a Fazenda no novo mandato de Lula

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, estão entre os nomes cotados para comandar a área econômica no próximo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Também aparecem entre as possibilidades Camilo Santana (PT-CE), Renan Filho (MDB-AL) e Rafael Fonteles (PT), segundo informações da Folha de S.Paulo. Não há indicação formal.

Galípolo foi secretário-executivo da Fazenda e diretor de Política Monetária antes de assumir a presidência do Banco Central. Durigan também ocupou a secretaria-executiva, durante a gestão de Fernando Haddad, e sua permanência no ministério é uma das alternativas.

Entre os nomes políticos, Camilo Santana foi governador do Ceará e ministro da Educação, além de ter ganhado espaço na campanha de Lula. Renan Filho governou Alagoas e comandou o Ministério dos Transportes. Fonteles, reeleito governador do Piauí, foi secretário da Fazenda estadual.

Continua após a publicidade

A escolha do ministro acompanhará a discussão das medidas econômicas para o novo mandato. A equipe prepara propostas para conter despesas e melhorar o resultado das contas públicas, cujo encaminhamento dependerá de Lula e da composição do governo.