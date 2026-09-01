Quem são os 16 nomes da elite do PIB que jantaram com Lula no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu dezesseis empresários e banqueiros no Palácio da Alvorada, na noite desta segunda-feira, 31, em uma tentativa de estreitar a relação com o setor privado a pouco mais de um mês do primeiro turno das eleições. O grupo reúne alguns dos nomes mais influentes da indústria, do sistema financeiro e do agronegócio brasileiro.

Durante o jantar, os convidados apresentaram a situação de seus setores e manifestaram preocupações com os juros elevados, o equilíbrio das contas públicas e o ambiente econômico. Lula afirmou que fará o possível para reduzir os juros, mas defendeu a manutenção dos investimentos e programas sociais. O encontro durou aproximadamente três horas.

Estiveram presentes:

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Josué Gomes, presidente do conselho da Coteminas, empresa do setor têxtil, e ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. André Esteves, sócio sênior do BTG Pactual e um dos principais nomes do mercado financeiro brasileiro. Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco e ex-presidente do banco. Rubens Ometto Silveira Mello, fundador e presidente do conselho da Cosan, grupo que atua nos setores de energia, combustíveis, logística e agronegócio. Joesley Batista, um dos controladores da J&F, holding que controla a JBS, uma das maiores companhias de alimentos do mundo. José Seripieri Filho, empresário do setor de saúde, fundador da Qualicorp e controlador da Amil. Henrique Constantino, um dos fundadores da Gol Linhas Aéreas e integrante da família controladora da companhia. André Gerdau Johannpeter, integrante da família controladora da Gerdau e ex-presidente da siderúrgica. Rubens Menin, fundador da construtora MRV e acionista de negócios nos setores financeiro, de comunicação e esportivo. Eraí Maggi, empresário do agronegócio e fundador do Grupo Bom Futuro, produtor de grãos, sementes e fibras. Fábio Ermírio de Moraes, integrante da família controladora do Grupo Votorantim, conglomerado com atuação em setores como cimento, metais, energia e serviços financeiros. José Luís Cutrale Júnior, empresário ligado à Cutrale, uma das maiores produtoras e exportadoras de suco de laranja do mundo. Chaim Zaher, fundador do Grupo SEB, que atua no setor de educação básica e superior. Roberto Setubal, copresidente do conselho de administração do Itaú Unibanco e ex-presidente do banco. João Alves de Queiroz Filho, fundador e principal acionista da Hypera Pharma, uma das maiores empresas farmacêuticas do país. Ricardo Lacerda, fundador e presidente do banco de investimentos BR Partners.

Também participaram o vice-presidente Geraldo Alckmin; os ministros Dario Durigan, da Fazenda, Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e Bruno Moretti, do Planejamento; além de Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, Carlos Vieira, presidente da Caixa, e Edinho Silva, presidente do PT.

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O jantar faz parte da estratégia dos candidatos para se aproximar do empresariado. Na semana anterior, o senador Flávio Bolsonaro, principal adversário de Lula na disputa pelo Planalto, também se reuniu com executivos e banqueiros em São Paulo. Algumas das instituições presentes no encontro com o senador também tiveram representantes no jantar do Alvorada.