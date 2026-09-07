ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Quem são os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026

Ranking da Forbes mostra as maiores fortunas do país; juntos, os dez primeiros acumulam cerca de R$ 669 bilhões

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 set 2026, 11h27 | Atualizado em 7 set 2026, 12h39
Foto de logo da Meta.
Meta (Nicolas Economou/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
Quem são os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026 Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil tem 255 bilionários em 2026, segundo a Lista Forbes Bilionários Brasileiros 2026, e as dez maiores fortunas do país concentram cerca de 669 bilhões de reais. Pelo quarto ano consecutivo, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, aparece no topo do ranking, mesmo depois de perder 64,1 bilhões de reais em patrimônio em um ano. A lista foi publicada pela Forbes Brasil em agosto.

No total, os 255 bilionários brasileiros reúnem uma fortuna estimada em 1,86 trilhão de reais, equivalente a 14,6% do PIB brasileiro de 2025, segundo a Forbes. O levantamento considera patrimônios de 1 bilhão de reais ou mais e, para empresas listadas em bolsa, utiliza como referência as cotações de fechamento de 30 de junho de 2026.

Quem está no topo

Eduardo Luiz Saverin aparece em primeiro lugar, com patrimônio estimado em 162,9 bilhões de reais. Apesar da liderança, a fortuna caiu 28,24% em relação aos 227 bilhões de reais estimados pela Forbes em 2025. A queda está relacionada principalmente à desvalorização das ações da Meta, que recuaram cerca de 16% nos 12 meses até junho de 2026 em meio ao aumento da competição no mercado de inteligência artificial.

Na segunda posição está Vicky Sarfati Safra e família, com 130,6 bilhões de reais, alta de 8,38% em relação ao ano anterior. Viúva do banqueiro Joseph Safra, Vicky herdou cerca de metade da fortuna do empresário e também lidera uma fundação filantrópica voltada a iniciativas nas áreas de saúde, educação e artes.

Siga
Continua após a publicidade

Em terceiro aparece Jorge Paulo Lemann e família, com 103,5 bilhões de reais, ante 88 bilhões de reais em 2025. O empresário mantém participações na AB InBev e na 3G Capital. Entre os negócios recentes da gestora está a aquisição da fabricante americana de calçados Skechers, por cerca de 9,4 bilhões de dólares.

A quarta posição é de André Esteves, do BTG Pactual, com patrimônio de 66,1 bilhões de reais, alta de 29,61% em um ano. A valorização das ações do banco, que subiram 33% nos 12 meses até 30 de junho, contribuiu para o avanço da fortuna do empresário, principal acionista individual da instituição. Na quinta colocação está Fernando Roberto Moreira Salles, com 50,3 bilhões de reais. Acionista do Itaú Unibanco e da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), ele viu sua fortuna crescer 25,12% no período. Seu irmão Pedro Moreira Salles aparece logo depois, em sexto lugar, com 46,6 bilhões de reais. A fortuna cresceu 22,63% em um ano. Pedro também é acionista do Itaú e da CBMM e ocupa a posição de copresidente do conselho de administração do banco.

Continua após a publicidade

Quem mais subiu no ranking

O sétimo lugar é ocupado por Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, de 30 anos, com patrimônio estimado em 38,8 bilhões de reais. Filho do bilionário Marcel Herrmann Telles, ele avançou da 11ª posição em 2025 para a sétima em 2026, com alta de 32,42% na fortuna. Em oitavo está Miguel Krigsner, fundador de O Boticário, com 35,7 bilhões de reais. O empresário avançou 4,39% no período. O grupo que criou reúne atualmente marcas como Eudora, Quem Disse, Berenice?, Vult e O.U.i. Em 2025, o Boticário registrou vendas ao consumidor de 38,1 bilhões de reais, segundo a Forbes.

Carlos Alberto Sicupira e família aparecem em nono lugar, com 35,4 bilhões de reais. Foi o único integrante do top 10, além de Saverin, a registrar perda de patrimônio relevante: a fortuna caiu 9,46%, levando o empresário da sexta para a nona colocação. Fechando a lista está Ricardo Faria, fundador da Granja Faria, com 35,1 bilhões de reais. E foi justamente ele quem protagonizou a maior ascensão entre os dez primeiros. O empresário saltou da 21ª para a 10ª posição, depois de quase dobrar seu patrimônio em um ano, uma alta de 79,08%, a maior entre os integrantes do top 10.

Continua após a publicidade

Faria construiu sua fortuna principalmente no setor de alimentos. A Granja Faria, criada em 2006, é uma das maiores produtoras brasileiras de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia. A companhia emprega cerca de 2.700 pessoas em 34 unidades produtoras e fornece aproximadamente 16 milhões de ovos por dia, segundo a Forbes.

Publicidade
TAGS:
Economia
Forbes
Fortuna
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).