Quem são os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026

O Brasil tem 255 bilionários em 2026, segundo a Lista Forbes Bilionários Brasileiros 2026, e as dez maiores fortunas do país concentram cerca de 669 bilhões de reais. Pelo quarto ano consecutivo, Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, aparece no topo do ranking, mesmo depois de perder 64,1 bilhões de reais em patrimônio em um ano. A lista foi publicada pela Forbes Brasil em agosto.

No total, os 255 bilionários brasileiros reúnem uma fortuna estimada em 1,86 trilhão de reais, equivalente a 14,6% do PIB brasileiro de 2025, segundo a Forbes. O levantamento considera patrimônios de 1 bilhão de reais ou mais e, para empresas listadas em bolsa, utiliza como referência as cotações de fechamento de 30 de junho de 2026.

Quem está no topo

Eduardo Luiz Saverin aparece em primeiro lugar, com patrimônio estimado em 162,9 bilhões de reais. Apesar da liderança, a fortuna caiu 28,24% em relação aos 227 bilhões de reais estimados pela Forbes em 2025. A queda está relacionada principalmente à desvalorização das ações da Meta, que recuaram cerca de 16% nos 12 meses até junho de 2026 em meio ao aumento da competição no mercado de inteligência artificial.

Na segunda posição está Vicky Sarfati Safra e família, com 130,6 bilhões de reais, alta de 8,38% em relação ao ano anterior. Viúva do banqueiro Joseph Safra, Vicky herdou cerca de metade da fortuna do empresário e também lidera uma fundação filantrópica voltada a iniciativas nas áreas de saúde, educação e artes.

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Em terceiro aparece Jorge Paulo Lemann e família, com 103,5 bilhões de reais, ante 88 bilhões de reais em 2025. O empresário mantém participações na AB InBev e na 3G Capital. Entre os negócios recentes da gestora está a aquisição da fabricante americana de calçados Skechers, por cerca de 9,4 bilhões de dólares.

A quarta posição é de André Esteves, do BTG Pactual, com patrimônio de 66,1 bilhões de reais, alta de 29,61% em um ano. A valorização das ações do banco, que subiram 33% nos 12 meses até 30 de junho, contribuiu para o avanço da fortuna do empresário, principal acionista individual da instituição. Na quinta colocação está Fernando Roberto Moreira Salles, com 50,3 bilhões de reais. Acionista do Itaú Unibanco e da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), ele viu sua fortuna crescer 25,12% no período. Seu irmão Pedro Moreira Salles aparece logo depois, em sexto lugar, com 46,6 bilhões de reais. A fortuna cresceu 22,63% em um ano. Pedro também é acionista do Itaú e da CBMM e ocupa a posição de copresidente do conselho de administração do banco.

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Quem mais subiu no ranking

O sétimo lugar é ocupado por Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, de 30 anos, com patrimônio estimado em 38,8 bilhões de reais. Filho do bilionário Marcel Herrmann Telles, ele avançou da 11ª posição em 2025 para a sétima em 2026, com alta de 32,42% na fortuna. Em oitavo está Miguel Krigsner, fundador de O Boticário, com 35,7 bilhões de reais. O empresário avançou 4,39% no período. O grupo que criou reúne atualmente marcas como Eudora, Quem Disse, Berenice?, Vult e O.U.i. Em 2025, o Boticário registrou vendas ao consumidor de 38,1 bilhões de reais, segundo a Forbes.

Carlos Alberto Sicupira e família aparecem em nono lugar, com 35,4 bilhões de reais. Foi o único integrante do top 10, além de Saverin, a registrar perda de patrimônio relevante: a fortuna caiu 9,46%, levando o empresário da sexta para a nona colocação. Fechando a lista está Ricardo Faria, fundador da Granja Faria, com 35,1 bilhões de reais. E foi justamente ele quem protagonizou a maior ascensão entre os dez primeiros. O empresário saltou da 21ª para a 10ª posição, depois de quase dobrar seu patrimônio em um ano, uma alta de 79,08%, a maior entre os integrantes do top 10.

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Faria construiu sua fortuna principalmente no setor de alimentos. A Granja Faria, criada em 2006, é uma das maiores produtoras brasileiras de ovos comerciais, ovos férteis e pintos de um dia. A companhia emprega cerca de 2.700 pessoas em 34 unidades produtoras e fornece aproximadamente 16 milhões de ovos por dia, segundo a Forbes.