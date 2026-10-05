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Quem integra a equipe econômica de Flávio Bolsonaro e o que ela propõe

Daniella Marques e Adolfo Sachsida lideram grupo com ex-integrantes do governo Bolsonaro, acadêmicos e profissionais do mercado financeiro

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 09h53
Flávio Bolsonaro em entrevista à TV Globo
Flávio Bolsonaro criticou decisões da Justiça  (Reprodução/TV Globo)
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A equipe que elabora o programa econômico de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reúne ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro, acadêmicos e profissionais do mercado financeiro sob a coordenação da ex-presidente da Caixa Daniella Marques e do ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida. O grupo defende redução de impostos, revisão de despesas públicas e mudanças na reforma tributária, com propostas que dependem de negociação com o Congresso e de detalhamento sobre seu impacto nas contas públicas.

Sete integrantes foram anunciados em agosto para colaborar na elaboração das propostas e no diálogo com o setor produtivo. Entre eles estão Alexandre Messa, ex-secretário de Acompanhamento Econômico, e Vladimir Kühl Teles, ex-secretário-adjunto de Política Econômica. Também participam Alexandre Ywata, que comandou as secretarias de Infraestrutura e de Produtividade e Competitividade, e Myrian Prado, que atuou na área de desestatização do Ministério da Economia.

Completam a lista Andrei Spacov, com experiência em análise de política monetária e fiscal no mercado financeiro; Arilton Teixeira, pesquisador de finanças internacionais e crescimento econômico; e Eduardo Cavendish Carvalho, assessor de investimentos. Segundo a campanha, os profissionais colaboram tecnicamente com o plano de governo. A participação no grupo não equivale a uma indicação para cargos em uma eventual gestão.

Na área tributária, duas prioridades anunciadas são devolver o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) aos patamares de 2022 e eliminar o imposto de exportação de petróleo. Daniella também afirmou que recebeu orientação de Flávio para trabalhar pela reversão dos tributos criados ou elevados durante a gestão de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Essas medidas são compromissos da campanha, e não mudanças já aprovadas.

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A reforma dos impostos sobre o consumo recebe um tratamento diferente. Em declarações no seminário Brasil Hoje, realizado pelo grupo Esfera em 14 de setembro, Daniella defendeu preservar a estrutura aprovada e negociar ajustes. A coordenadora criticou as exceções concedidas a diferentes setores, que, em sua avaliação, comprometem a simplificação e aumentam a tributação sobre quem não recebe benefícios.

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“Não achamos que vale a pena iniciar uma discussão legislativa de novo”, afirmou na ocasião. A posição apresentada pela coordenadora era buscar alterações por meio do diálogo, em vez de revogar a reforma.

O controle das despesas é outro eixo do programa. Daniella defende enxugar a máquina pública e reduzir privilégios tributários sem cortar programas sociais. A coordenadora cita o governo do presidente argentino Javier Milei como referência para iniciativas de redução de burocracia e revisão de normas. No evento de setembro, porém, não apresentou um detalhamento dos cortes de gastos que seriam adotados. 

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Para as estatais, Daniella e Sachsida defenderam reorganizar as empresas antes de decidir sobre manutenção do controle público ou privatização. A Caixa ocupa um papel específico nessa proposta. A coordenadora pretende utilizar o banco para oferecer crédito, orientação financeira e capacitação profissional.

 

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