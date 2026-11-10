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Quem ganha com o tombo de 60% no faturamento das Casas Bahia

Após VEJA revelar nova rodada de fechamento de lojas, Magazine Luiza divulga aceleração das vendas e avanço sobre o mercado da concorrente

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 12h00
Fachada de uma loja Casos Bahia com portas de aço fechadas e pichadas, em uma rua com calçada de mosaico. Uma mulher de camiseta rosa e calça preta caminha de costas, segurando uma sacola branca.
Loja da Casas Bahia: com os juros altos, o país enfrenta um recorde de inadimplência  (Aloisio Mauricio/Fotoarena/.)
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O tombo de 60% no faturamento de outubro das Casas Bahia, revelado com exclusividade pelo Radar Econômico, de VEJA, na semana passada, começa a ganhar um contraponto no balanço da concorrência. Enquanto a varejista em recuperação judicial reduz sua presença no país, o Magazine Luiza acelera as vendas e amplia sua participação no mercado de móveis e eletrodomésticos. Os números divulgados na segunda-feira, 9, ajudam a mostrar para onde pode estar migrando parte da demanda deixada pela rival.

A receita bruta das lojas físicas do Magalu cresceu 16% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Entre janeiro e agosto, a expansão acumulada havia sido de 8%. No comércio eletrônico com estoque próprio, a mudança foi ainda mais expressiva: depois de uma retração de 12% nos primeiros oito meses do ano, as vendas avançaram 14% em outubro. A companhia atribui parte da melhora à redução da presença de concorrentes.

A proximidade entre as redes ajuda a explicar o movimento. Segundo Roberto Bellissimo, diretor financeiro do Magazine Luiza, 75% das aproximadamente 300 lojas já fechadas pelas Casas Bahia tinham sobreposição geográfica com unidades do Magalu. Entre as lojas remanescentes da concorrente, o percentual chegaria a 92%. A distribuição da rede permite que o Magazine Luiza dispute consumidores em regiões nas quais a oferta de lojas diminuiu.

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Na sexta-feira, 6, VEJA revelou que uma prévia do faturamento de outubro das Casas Bahia apontava retração de 60% em relação ao mesmo período de 2025. A coluna também antecipou que a companhia preparava o fechamento de outras 200 lojas, além das centenas já encerradas. O movimento ilustra a dificuldade de reduzir custos operacionais sem provocar uma perda adicional de receitas.

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A situação começa a redesenhar a competição no varejo de bens duráveis. O Magazine Luiza informou ter ampliado sua participação de mercado nas lojas físicas e no comércio eletrônico, embora os dados não permitam atribuir integralmente esse avanço aos fechamentos das Casas Bahia. A própria companhia reconhece que já vinha conquistando espaço antes do agravamento da crise da rival.

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Para o Magalu, o momento oferece a possibilidade de crescer aproveitando uma estrutura de lojas já instalada, sem necessariamente realizar grandes investimentos para ampliar sua presença física. Para as Casas Bahia, o desafio é inverso: preservar uma operação comercial suficientemente forte enquanto tenta ajustar o tamanho da rede e recuperar sua saúde financeira. O mercado que uma deixa para trás já desperta o interesse da outra.

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