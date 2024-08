Quem é Thiago Finch, multimilionário antes dos 25 anos

A área do marketing digital está cada vez mais pungente devido a sua estratégica utilização por empreendedores, que chegam a faturar milhões de reais com vendas de produtos digitais. De acordo com a Pesquisa Maturidade do Marketing Digital e Vendas do Brasil, 94% das empresas escolheram o marketing digital como estratégia de crescimento em 2021. Esse foi o setor explorado por Thiago Finch, multimilionário que conquistou sua fortuna antes dos 25 anos.

Nascido em João Monlevade, MG, Finch começou a trabalhar aos 13 anos no fundo da loja de sua mãe, vendendo e consertando videogames. Com 16 anos, abandonou os estudos no ensino médio e montou sua própria loja física de jogos. A sua jornada de empreendedorismo começou a partir desse momento. Em 2016, com 21 anos, conquistou seu objetivo de se tornar um multimilionário.

A conquista da fortuna

Seu primeiro milhão veio com um trabalho focado em venda de cursos, ebooks, PLRs (Direitos de Marca Própria) e infoprodutos no geral. A tática veio, segundo Finch, das longas horas de dedicação e foco nas vendas. Abriu mão de feriados, eventos e festas de família para formar seu império digital em seis anos. “Trabalhei incontáveis anos sem controlar as horas do relógio. Será que valeu a pena? Acordar cedo, dormir tarde e repetir o ciclo como se fosse o novo normal. Essa era a minha rotina”, contou em suas redes sociais.

Ainda em seus perfis na internet, o milionário reforça que não se ganha dinheiro apenas com um computador e acesso à internet, como alguns gurus do mercado de marketing digital afirmam. Muitos aspectos servem de base para o sucesso e dão vantagens: a bagagem de conhecimento, a rede de networking e as estratégias em que o empreendedor coloca as mãos.

Continua após a publicidade

Com cerca de 40 milhões de reais acumulados, o jovem passou a explorar a visibilidade que as mídias sociais podem proporcionar. Para capitalizar as suas concretizações, o chamado marketing influencer passou a vender e-books por meio de suas redes e lançou um curso com tudo que havia aprendido com a experiência de fazer dinheiro na internet, lucrando mais de 24 milhões de reais.

O lifestyle de um nômade digital

Hoje, Thiago Finch vive em uma das mansões mais caras da Califórnia, situada em Los Angeles, avaliada em 65 milhões de dólares — escolhida pela proximidade com o Vale do Silício. Ele também é sócio da Ticto, uma das principais plataformas de vendas on-line para negócios digitais do Brasil. Sobretudo, o empreendedor vem aumentando o seu patrimônio a cada ano que passa, o que sustenta o seu dia a dia de luxo, com carros, viagens e abertura de mais negócios.