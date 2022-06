Quem é o indicado do governo para assumir a Petrobras

Ainda em maio, o presidente Jair Bolsonaro e o Ministério de Minas e Energia indicaram um novo comandante para a Petrobras: Caio Mário Paes de Andrade. Com a renúncia de José Mauro Coelho — que estava no cargo até que a assembleia de acionistas fosse convocada para avaliar o nome de Andrade –, a expectativa do governo é que o então secretário do Ministério da Economia seja alçado o mais rápido possível ao comando da petroleira.

Paes de Andrade atualmente coordena a pasta de desburocrarização da economia e é um dos nomes de confiança de Paulo Guedes. O ministro da Economia alinhava a indicação do secretário já após a demissão do general Joaquim Silva e Luna, em março. Na ocasião, o indicado foi o economista Adriano Pires, com a recusa do especialista em assumir o cargo, José Mauro Coelho, então secretário do Ministério de Minas e Energia, foi conduzido à cadeira. José Mauro Coelho renunciou à presidência e ao conselho da estatal nesta segunda-feira, 20. Na sexta, a petroleira anunciou reajuste de 5% na gasolina e 14% no diesel, elevando a pressão do Planalto e dos aliados junto ao executivo.

O que pesa contra a indicação de Paes de Andrade é a falta de experiência dele no setor de petróleo — o que é visto como uma de suas principais qualidades para os interesses do governo, como mostra o Radar Econômico. Paes de Andrade é formado em Comunicação Social pela Universidade Paulista (Unip), possui uma pós-graduação em Harvard e é mestre em administração de empresas pela Duke University. “O indicado reúne todos as qualificações para liderar a Companhia a superar os desafios que a presente conjuntura impõe, incrementando o seu capital reputacional, promovendo o continuo aprimoramento administrativo e o crescente desempenho da Empresa, sem descuidar das responsabilidades de governança, ambiental e, especialmente, social da Petrobras”, diz o comunicado do Ministério de Minas e Energia sobre o currículo do executivo na ocasião de sua indicação.

Entre as exigências para assumir a companhia estão a experiência comprovada de três anos no setor do petróleo, segundo o comitê de pessoas da Petrobras. A experiência de Paes de Andrade no setor se resume à passagem pelo conselho de administração da estatal do pré-sal. Antes da demissão de Coelho, a Petrobras afirmou que o nome do novo indicado precisaria passar justamente pelo comitê de pessoas e, posteriormente, seria feita a convocação da assembleia geral de acionistas.