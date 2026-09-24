Quem é o empresário ligado a Vorcaro e Flávio Bolsonaro que é alvo da Carbono Oculto

O empresário Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como “Mineiro”, é um dos alvos da 3ª fase da Operação Carbono Oculto, deflagrada nesta quinta-feira, 24, pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Segundo apurações de VEJA, “Mineiro” é delator do caso Master e foi responsável por fazer repasses de Vorcaro de 12,3 milhões de dólares para Flávio Bolsonaro, com o suposto intuito de financiar o filme Dark Horse. Procurado, Flávio Bolsonaro não havia respondido até a publicação desta reportagem.

A operação desta quinta-feira foi realizada para investigar um esquema de lavagem de dinheiro operado pelo crime organizado e que envolve postos de combustível. O Ministério Público e a Receita Federal buscam desvendar a utilização de estruturas complexas de lavagem de capitais para a aquisição de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. Empresário e doleiro ligado a Daniel Vorcaro, Mineiro é dono da Entre Investimentos e um dos alvos da operação desta quinta-feira.

A ligação com Daniel Vorcaro e Flávio Bolsonaro foi revelada após o próprio doleiro assinar um acordo de delação premiada com André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Na delação, o empresário aponta que a empresa funcionava como um braço da engrenagem montada por Vorcaro para pagar propina a políticos e repassar dinheiro a interlocutores do banqueiro.

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Em sua delação, Freixo relata pagamentos ao fundo Havengate, nos Estados Unidos, usado para financiar o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro. Um documento elaborado pela Polícia Federal no começo de setembro afirma que, a partir da análise dos celulares de Daniel Vorcaro, em 2025 a Entre Investimentos, a mando do banqueiro, fez remessas internacionais de dinheiro para a Havengate Development Fund LP, nos EUA, totalizando 12,3 milhões de dólares.

No celular do dono do Master, havia um documento com o título “Acordo-Financiamento-da-producao”, cujo título anterior era “Acordo de Financiamento de Produção Capitão do Povo”. A previsão era enviar 24 milhões de dólares para o filme, o equivalente, na época, a 134 milhões de reais, divididos em 14 parcelas.

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Em maio deste ano, veio a público um áudio no qual Flávio pede doações a Daniel Vorcaro para viabilizar a produção do filme. Ele chama o banqueiro de “irmão” e cobra a regularidade dos pagamentos. O senador confirmou ter enviado o áudio. O fundo Havengate foi criado nos EUA em 2020 para viabilizar investimentos imobiliários e facilitar a concessão de green cards para brasileiros. Ele é administrado por Paulo Calixto, advogado de Eduardo Bolsonaro, que se autoexilou nos EUA.

“ Tais elementos indicam que o Senador Flávio Nantes Bolsonaro não aparece apenas como terceiro mencionado em comunicações de outras pessoas, mas como interlocutor direto de Daniel Vorcaro em tratativas relacionadas ao financiamento da produção, inclusive com cobranças de pagamentos, reuniões presenciais e acompanhamento do andamento das gravações”, disse a Polícia Federal em relatório no começo de setembro.

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No documento publicado no dia 11 de setembro, a Polícia Federal levantou suspeitas sobre o valor da produção, afirmando que o dinheiro enviado por Vorcaro supera o de outras grandes produções. “Para situar a dimensão dessas projeções, o maior resultado de bilheteria da história do cinema nacional foi obtido por Minha Mãe é uma Peça 3 (2019), com aproximadamente 120 milhões de reais — equivalente, à época, a cerca de 30 milhões de dólares”, diz trecho do relatório.

Em seguida, a investigação afirma que “a discrepância entre as projeções do plano de negócios e qualquer parâmetro realista do mercado cinematográfico nacional constitui elemento que reforça a necessidade de apuração quanto à viabilidade econômica e à verdadeira finalidade da operação”.

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Os advogados de Flávio pediram acesso aos autos do caso Master na época para se inteirar da investigação. A reportagem entrou em contato com a campanha do senador, mas não obteve retorno até o momento. O espaço está aberto para manifestação.

Na sua própria delação, Freixo era uma espécie de carregador de dinheiro de Vorcaro. Ele relatou remessas de dinheiro ao exterior e a obtenção de grandes volumes de dinheiro vivo, entregues em malas a emissários do dono do Banco Master.

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Na operação deflagrada nesta quinta-feira, as autoridades destacam que as investigações descobriram uma operação de cerca de 370 milhões de reais em direitos creditórios da usina comprada pelo esquema. “A análise financeira indicou que parcela relevante dos recursos empregados na aquisição das cotas se originou de fundos de investimento controlados pelo mesmo grupo investigado. A estrutura teria criado um fluxo financeiro circular, conferindo aparência de legitimidade à operação e dificultando a identificação dos reais beneficiários.” Para mais detalhes da operação desta quinta-feira, leia esta reportagem.