ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Quem é Colette Kress, a executiva que assume o comando da Nvidia após saída de Jensen Huang

Diretora financeira desde 2013, ela tem passagens por Microsoft e Cisco e ocupará a presidência interinamente

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 12h30
Mulher loira de cabelos longos, sorrindo, usando blazer preto, camisa branca com gola rendada e brincos de pérola, em fundo cinza escuro
Colette Kress, diretora financeira da Nvidia desde 2013, assume interinamente a presidência após a saída de Jensen Huang. (Nvidia/Divulgação)
Continua após publicidade
Quem é Colette Kress, a executiva que assume o comando da Nvidia após saída de Jensen Huang Priorize VEJA no Google

Colette Kress, responsável pelas finanças da Nvidia há 13 anos, assumirá interinamente a presidência-executiva da fabricante de chips após a renúncia de Jensen Huang, anunciada nesta quinta-feira, 12. Ela acumulará o novo posto com as funções de vice-presidente executiva e diretora financeira enquanto o conselho procura um sucessor permanente. A seleção considerará candidatos internos e externos. 

A escolha coloca à frente da companhia uma executiva com trajetória concentrada na administração financeira de grandes empresas de tecnologia. Antes de chegar à Nvidia, em setembro de 2013, Kress havia passado por Cisco, Microsoft e Texas Instruments. 

Sua nomeação encerra, ao menos temporariamente, a concentração do comando executivo nas mãos do fundador. Huang liderava a Nvidia desde sua criação, em 1993, e também renunciou ao cargo de integrante do conselho de administração.

Uma carreira nas finanças da tecnologia

Kress chegou à Nvidia depois de quase 25 anos em funções financeiras no setor. Na Cisco, trabalhou durante três anos como vice-presidente sênior e diretora financeira da área de Tecnologia de Negócios e Operações. Suas atribuições incluíam estratégia financeira, planejamento, elaboração de relatórios e desenvolvimento de negócios.

Siga

Antes disso, permaneceu 13 anos na Microsoft, entre 1997 e 2010. Durante quatro anos, foi diretora financeira da divisão de Servidores e Ferramentas, além de ocupar posições de liderança em planejamento e finanças corporativas. A passagem anterior pela Texas Instruments durou oito anos, também em funções financeiras, conforme o relatório anual da Nvidia apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC), reguladora do mercado americano. 

Continua após a publicidade

A formação acompanha essa trajetória. Kress é graduada em Finanças pela Universidade do Arizona e tem MBA pela Southern Methodist University, nos Estados Unidos.

Treze anos na Nvidia

Kress entrou na fabricante em setembro de 2013 como vice-presidente executiva e diretora financeira. Sua permanência atravessa a transformação da Nvidia de uma companhia conhecida principalmente pelos processadores gráficos para jogos em fornecedora central da infraestrutura de inteligência artificial.

Os processadores da empresa são utilizados nos centros de dados que treinam e executam modelos de IA. Essa posição ampliou a exposição da companhia aos investimentos das grandes empresas de tecnologia e às restrições americanas à exportação de semicondutores avançados para a China.

Transição ocorre durante investigação

A mudança no comando acontece quatro dias depois de a Nvidia anunciar uma investigação independente sobre relatos de que Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. A apuração foi aberta após reportagens associarem o executivo a Alice Huang, ex-dirigente da empresa de centros de dados Megaspeed, apontada pela imprensa americana como suspeita de atuar para Pequim. O governo chinês nega as acusações.

Em mensagem oficial divulgada no domingo, 8, Huang admitiu ter sido infiel à esposa e anunciou que colaboraria com a investigação. Ele não identificou a mulher com quem se relacionou. Na mesma data, o conselho afirmou não ter motivos para acreditar que segredos da Nvidia ou a segurança nacional americana tivessem sido comprometidos.

A renúncia provocou nova reação negativa no mercado. As ações da Nvidia caíam mais de 10% nas negociações anteriores à abertura regular de Wall Street nesta quinta-feira, conforme reportagem da Reuters publicada às 11h05 de Brasília. Kress assume a gestão interina enquanto o conselho conduz a seleção do próximo dirigente. 

Publicidade
TAGS:
Economia
Nvidia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).