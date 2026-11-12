Quem é Colette Kress, a executiva que assume o comando da Nvidia após saída de Jensen Huang

Colette Kress, responsável pelas finanças da Nvidia há 13 anos, assumirá interinamente a presidência-executiva da fabricante de chips após a renúncia de Jensen Huang, anunciada nesta quinta-feira, 12. Ela acumulará o novo posto com as funções de vice-presidente executiva e diretora financeira enquanto o conselho procura um sucessor permanente. A seleção considerará candidatos internos e externos.

A escolha coloca à frente da companhia uma executiva com trajetória concentrada na administração financeira de grandes empresas de tecnologia. Antes de chegar à Nvidia, em setembro de 2013, Kress havia passado por Cisco, Microsoft e Texas Instruments.

Sua nomeação encerra, ao menos temporariamente, a concentração do comando executivo nas mãos do fundador. Huang liderava a Nvidia desde sua criação, em 1993, e também renunciou ao cargo de integrante do conselho de administração.

Uma carreira nas finanças da tecnologia

Kress chegou à Nvidia depois de quase 25 anos em funções financeiras no setor. Na Cisco, trabalhou durante três anos como vice-presidente sênior e diretora financeira da área de Tecnologia de Negócios e Operações. Suas atribuições incluíam estratégia financeira, planejamento, elaboração de relatórios e desenvolvimento de negócios.

Antes disso, permaneceu 13 anos na Microsoft, entre 1997 e 2010. Durante quatro anos, foi diretora financeira da divisão de Servidores e Ferramentas, além de ocupar posições de liderança em planejamento e finanças corporativas. A passagem anterior pela Texas Instruments durou oito anos, também em funções financeiras, conforme o relatório anual da Nvidia apresentado à Securities and Exchange Commission (SEC), reguladora do mercado americano.

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A formação acompanha essa trajetória. Kress é graduada em Finanças pela Universidade do Arizona e tem MBA pela Southern Methodist University, nos Estados Unidos.

Treze anos na Nvidia

Kress entrou na fabricante em setembro de 2013 como vice-presidente executiva e diretora financeira. Sua permanência atravessa a transformação da Nvidia de uma companhia conhecida principalmente pelos processadores gráficos para jogos em fornecedora central da infraestrutura de inteligência artificial.

Os processadores da empresa são utilizados nos centros de dados que treinam e executam modelos de IA. Essa posição ampliou a exposição da companhia aos investimentos das grandes empresas de tecnologia e às restrições americanas à exportação de semicondutores avançados para a China.

Transição ocorre durante investigação

A mudança no comando acontece quatro dias depois de a Nvidia anunciar uma investigação independente sobre relatos de que Huang teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. A apuração foi aberta após reportagens associarem o executivo a Alice Huang, ex-dirigente da empresa de centros de dados Megaspeed, apontada pela imprensa americana como suspeita de atuar para Pequim. O governo chinês nega as acusações.

Em mensagem oficial divulgada no domingo, 8, Huang admitiu ter sido infiel à esposa e anunciou que colaboraria com a investigação. Ele não identificou a mulher com quem se relacionou. Na mesma data, o conselho afirmou não ter motivos para acreditar que segredos da Nvidia ou a segurança nacional americana tivessem sido comprometidos.

A renúncia provocou nova reação negativa no mercado. As ações da Nvidia caíam mais de 10% nas negociações anteriores à abertura regular de Wall Street nesta quinta-feira, conforme reportagem da Reuters publicada às 11h05 de Brasília. Kress assume a gestão interina enquanto o conselho conduz a seleção do próximo dirigente.