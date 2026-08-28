Quem é Amélie Voigt Trejes, brasileira que se tornou a bilionária mais jovem do mundo

A brasileira Amélie Voigt Trejes tornou-se, aos 21 anos, a bilionária mais jovem do mundo em 2026, segundo a Forbes. Herdeira de uma das famílias fundadoras da WEG, ela possui uma fortuna estimada em 1,1 bilhão de dólares, cerca de 5,7 bilhões de reais.

Catarinense e moradora de Florianópolis, Amélie superou o alemão Johannes von Baumbach por uma diferença de apenas sete semanas de idade. Discreta, ela não ocupa cargo executivo nem integra o conselho de administração da companhia que deu origem ao patrimônio familiar.

Amélie é neta de Werner Ricardo Voigt, um dos fundadores da WEG. A fabricante de equipamentos elétricos foi criada em 1961, em Jaraguá do Sul, por Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus. As iniciais dos sobrenomes dos três empresários formaram o nome da companhia.

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De onde vem a fortuna

O patrimônio de Amélie está ligado às ações da WEG que ela possui diretamente e por meio das empresas da família. Registros societários indicam que a jovem tem aproximadamente 5,3 milhões de ações ordinárias em seu nome, equivalentes a 0,126% do capital da companhia.

Ela também possui um terço de duas empresas familiares, a Cladis Voigt Trejes Administradora e a Clica Voigt Administradora, divididas com os irmãos Felipe e Pedro Voigt Trejes. Consideradas as participações diretas e indiretas, Amélie controla cerca de 106,7 milhões de ações da WEG, ou aproximadamente 2,54% da empresa.

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A família também participa da WPA Participações, holding que reúne os herdeiros dos fundadores e detém pouco mais da metade do capital da WEG. Essa estrutura permite às famílias manter o controle acionário e influência sobre as principais decisões da companhia.

A “fábrica de bilionários”

A valorização da WEG transformou diferentes integrantes das famílias fundadoras em bilionários. Dos seis brasileiros mais jovens presentes no ranking da Forbes, cinco pertencem à família Voigt.

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Além de Amélie, aparecem na lista seus irmãos Felipe e Pedro, ambos de 23 anos e com fortunas estimadas em 1,1 bilhão de dólares cada. As primas Dora Voigt de Assis, de 28 anos, e Lívia Voigt de Assis, de 21, possuem patrimônios calculados em 1,4 bilhão de dólares cada.

Criada como fabricante de motores elétricos, a WEG ampliou sua atuação para áreas como automação industrial, geração e transmissão de energia, transformadores, turbinas, carregadores para veículos elétricos e tintas. A multinacional brasileira está presente em 41 países e emprega mais de 45.000 pessoas.