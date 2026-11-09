Quem é Alice Huang, suspeita de espionagem e de affair com CEO da Nvidia

Alice Huang, executiva chinesa também conhecida como Huang Le, está no centro de uma suspeita de espionagem envolvendo Jensen Huang, fundador e presidente-executivo da Nvidia. Reportagens do New York Times apontam que ela teria mantido um relacionamento com o empresário e atuado para obter informações em nome de Pequim. O governo chinês nega as acusações.

A Nvidia anunciou no domingo, 8, uma investigação independente sobre os relatos de que seu principal executivo teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. Em mensagem publicada separadamente, Jensen admitiu ter sido infiel à esposa, pediu desculpas à família e afirmou que colaborará com a apuração. Ele não identificou a mulher com quem se relacionou.

O conselho de administração declarou que não tem motivos para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional americana tenham sido comprometidos. A investigação será supervisionada por conselheiros independentes, com assistência de assessores jurídicos externos.

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Quem é Alice Huang

As informações públicas sobre a trajetória de Alice são escassas. A imprensa americana a identifica como ex-executiva de alto escalão da Megaspeed International, empresa de centros de dados sediada em Singapura e ligada ao mercado de computação em nuvem. Apesar do sobrenome em comum, ela não tem parentesco com Jensen Huang.

Um cadastro encontrado em uma plataforma chinesa de fundos de investimento atribui a uma profissional chamada Huang Le passagens pelo banco HSBC, pela corretora CITIC Securities e pelos canais de televisão CCTV e Hunan TV. A agência EFE, entretanto, não conseguiu confirmar que todos esses antecedentes correspondam à mesma executiva vinculada à Megaspeed.

A AFP também localizou um perfil com fotografia e referências a trabalhos no setor financeiro e na televisão, mas não conseguiu verificar seu conteúdo ou identificar quem o elaborou. Não há, portanto, confirmação independente dessas experiências profissionais.

Qual era a relação com Jensen Huang

O New York Times noticiou que autoridades americanas concluíram que Alice atuava para a inteligência chinesa e mantinha uma relação próxima com o presidente da Nvidia. A informação foi atribuída pelo jornal a fontes com conhecimento da apuração, conforme relato da Reuters.

A admissão pública de infidelidade veio no domingo, em uma mensagem de Jensen aos funcionários, ao conselho e aos acionistas. No texto oficial, o executivo assumiu a responsabilidade por suas escolhas e anunciou que colaborará integralmente com a investigação sobre as preocupações de segurança nacional levantadas pelas reportagens. A declaração não confirma a identidade da pessoa com quem teve o relacionamento nem as acusações de espionagem.

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Alice não respondeu ao pedido de comentário feito pelo New York Times. Nesta segunda-feira, a Reuters informou que não conseguiu determinar sua localização para procurá-la.

O que é a Megaspeed

A Megaspeed oferece capacidade computacional para empresas treinarem e executarem sistemas de inteligência artificial. Esse serviço permite contratar processamento em centros de dados sem instalar toda a infraestrutura necessária dentro das próprias companhias. Em sua apresentação institucional, a empresa se descreve como parceira do negócio de computação em nuvem da Nvidia na Ásia-Pacífico.

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A companhia também apareceu em reportagens sobre suspeitas de transferência de chips sujeitos a restrições americanas de exportação. Os Estados Unidos limitam o acesso da China a determinados semicondutores avançados por razões de segurança nacional, incluindo possíveis aplicações militares da inteligência artificial.

A Megaspeed contestou as suspeitas. Em dezembro de 2025, rejeitou informações publicadas pela Bloomberg e negou participação em transferências ilegais de chips, conforme registro da AFP.

O que diz a China

Pequim rejeitou a acusação de uma operação de espionagem contra Jensen Huang. Em resposta publicada nesta segunda-feira, 9, pelo Ministério das Relações Exteriores, o porta-voz Guo Jiakun classificou as alegações como sem fundamento e direcionadas a difamar a China.

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A negativa chinesa contrasta com os relatos da imprensa americana sobre as conclusões de autoridades de inteligência dos Estados Unidos. Os comunicados oficiais divulgados pela Nvidia não apresentam uma conclusão sobre eventual participação de Alice em espionagem ou sobre repasse de informações confidenciais.

Por que o caso preocupa o mercado

A investigação alcança o fundador de uma empresa central para os investimentos globais em inteligência artificial. Jensen comanda a Nvidia desde sua criação, em 1993, e tem participação direta nas relações comerciais e na estratégia da fabricante de chips. A incerteza sobre seu futuro acrescenta uma preocupação de governança à discussão sobre o ritmo de expansão do setor.

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Apesar da abertura da apuração, o conselho declarou confiança no executivo e em sua equipe. A investigação examinará as informações disponíveis sobre a possível operação de inteligência estrangeira, sem conclusão anunciada sobre comprometimento de segredos da companhia.