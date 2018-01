Queixas contra serviços bancários on-line quadruplicam em um ano

A quantidade de reclamações de clientes sobre irregularidades em operações e serviços bancários prestados pela internet quadruplicou no último ano. Os dados são de um relatório sobre problemas de clientes com as instituições, divulgado pelo Banco Central na terça-feira. Os canais digitais representaram a maior parte das transações bancárias feitas no país.

O número de registros de problemas com a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade de operações on-line subiu de 425 em 2016 para 1.688 no último ano, uma alta de 297%.

O cálculo considera as reclamações consideradas procedentes pelo BC, e incluem tanto transações feitas através de site como celular. Esse tipo de problema passou do 25º lugar no último semestre de 2016 para o 5º no último trimestre de 2017. O primeiro lugar era ocupado por problemas em operações e serviços bancários em geral, excluindo-se aqueles em cartões, internet e caixa eletrônico.

As transações feitas por meio da internet e de celular representavam 57% do total feito no país em 2016, segundo estudo da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).