Queda no varejo compensa alta no atacado e deixa IGP-DI estável em agosto

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) ficou praticamente estável em agosto, com alta de 0,06%, após cair 0,86% em julho, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 8. Com o resultado, o indicador acumula avanço de 2,19% em 2026 e de 2,63% nos últimos doze meses. Em agosto de 2025, o índice havia subido 0,20%.

A estabilidade foi resultado de movimentos opostos entre os componentes do indicador. Os preços no atacado voltaram a subir, impulsionados pelos produtos agropecuários, enquanto os preços ao consumidor registraram queda mais intensa. A inflação da construção civil, por sua vez, acelerou ligeiramente.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) avançou 0,10% em agosto, revertendo a queda de 1,31% observada em julho. Segundo a FGV, a alta foi influenciada principalmente pelos preços da soja, do milho, dos bovinos e da carne bovina. Os produtos industriais continuaram em queda e ajudaram a limitar o avanço no atacado.

Entre os estágios de processamento, as matérias-primas brutas passaram de queda de 3,02% em julho para alta de 1,43% em agosto. Os bens finais também inverteram o movimento, saindo de retração de 0,96% para avanço de 0,07%. Já os bens intermediários caíram 1,66%, após subirem 0,73% no mês anterior.

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Os preços ao consumidor recuaram pelo segundo mês consecutivo. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) caiu 0,37% em agosto, depois da retração de 0,08% registrada em julho. O movimento foi influenciado principalmente pelas tarifas de energia elétrica residencial, pelas passagens aéreas e pelos alimentos.

Três das oito classes de despesas pesquisadas apresentaram queda mais intensa. Habitação passou de alta de 0,39% para recuo de 1,21%, enquanto Educação, Leitura e Recreação saiu de avanço de 1,06% para retração de 1,44%. Comunicação aprofundou a queda de 0,06% para 2,19%.

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Em sentido contrário, Alimentação registrou retração menos acentuada, passando de 0,87% para 0,47%. Transportes saiu de queda de 0,29% para alta de 0,08%, enquanto Saúde e Cuidados Pessoais acelerou de 0,22% para 0,27%.

O núcleo do IPC, que exclui as oscilações mais acentuadas, passou de 0,25% para 0,27%. O Índice de Difusão, que mede a proporção de itens com aumento de preços, subiu de 50,97% para 55,16%.

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O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) avançou 0,66% em agosto, acima da alta de 0,61% observada em julho. Os custos de Materiais e Equipamentos passaram de 0,31% para 0,33%, enquanto os de Mão de Obra aceleraram de 1,02% para 1,12%. Os preços dos Serviços desaceleraram de 0,37% para 0,18%.