Quatro tradicionais hotéis brasileiros que enfrentam dias difíceis

– Tropical, Manaus (foto)

Está fechado desde maio por causa de dívidas que somam mais de 20 milhões de reais. Localizado às margens do Rio Negro, o hotel irá a leilão em 11 de fevereiro. A inauguração do complexo, construído pela Varig, ocorreu em 1976. Na área de 235 000 metros quadrados rodeada pela floresta há 611 apartamentos. O príncipe Charles, o ex-presidente americano Bill Clinton e o cantor Elton John fazem parte da lista de celebridades que já se hospedaram ali.

– Maksoud Plaza, São Paulo

Em 1981, um ano após o histórico show no Maracanã, Frank Sinatra voltou ao Brasil para quatro apresentações bem mais exclusivas. O local escolhido foi o Maksoud Plaza, ícone da sofisticação e do luxo na hotelaria de São Paulo entre as décadas de 80 e 90. O negócio começou a perder fôlego com a morte do fundador, o empresário Henry Maksoud, episódio que desencadeou uma guerra familiar pelo espólio do patriarca. O Maksoud Plaza se mantém em atividade até hoje, mas nunca recuperou o velho glamour.

– Glória, Rio de Janeiro

Foi um dos hotéis mais importantes da capital fluminense por muitas décadas. Em 2008, a propriedade passou para as mãos de Eike Batista por 80 milhões de reais. Para pagar parte de suas dívidas, Eike repassou o Glória ao fundo soberano de Abu Dhabi. Mas o local segue em estado de abandono.

– Nacional, Brasília

Erguido em 1961, o edifício de concreto armado brilhou durante muito tempo como o endereço hoteleiro mais sofisticado do Distrito Federal. Uma das hóspedes da suíte presidencial foi a rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Em um leilão realizado no fim de 2018 para quitar dívidas, o Nacional acabou arrematado pela Incorp, de São Paulo, por 93 milhões de reais.

Publicado em VEJA de 22 de janeiro de 2020, edição nº 2670