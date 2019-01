Quatro feriados vão cair no fim de semana; veja calendário de 2019

Quem pode gozar de ponto facultativo, caso dos funcionários públicos, vai ter mais folgas neste ano. A próxima, daqui a dois meses, é o Carnaval. Já os trabalhadores da iniciativa privada precisam confirmar com a empresa se haverá folga nos dias 4 e 5 de março, segunda e terça-feira de Carnaval.

Como não é um feriado oficial, as empresas têm direito de convocar seus funcionários para trabalhar. Isso significa que trabalhar no Carnaval conta como dia normal e não dá direito nem ao pagamento de hora extra.

O próximo feriado oficial é a Páscoa. A Sexta-feira Santa cai no dia 19 de abril e o trabalhador poderá emendar com o domingo de Páscoa.. O outro feriado de abril, Tiradentes, está na lista das folgas que caem no fim de semana, neste caso, domingo.

Além de Tiradentes, outras três dadas caem no fim de semana: 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro serão em sábados. Folga durante a semana só no Dia do Trabalho (quarta-feira, 1º de Maio), na Proclamação da República (15 de novembro, sexta-feira) e no Natal (quarta-feira, 25 de dezembro). No feriado de novembro, será possível emendar a folga da sexta com o fim de semana.

Estados e municípios podem dar alívio

Como há poucos feriadões nacionais, as datas comemorativas estaduais e municipais tendem a ser bastante comemoradas pelo trabalhador. Os paulistanos já têm uma folga à vista. O aniversário da cidade, 25 de janeiro, cai numa sexta-feira.

No estado, há outra folga programada: 9 de julho, uma terça-feira, dia da revolução constitucionalista,

No Rio de Janeiro, o feriadão da Páscoa pode ficar ainda maior. Isso porque em 23 de abril é comemorado o Dia de São Jorge, feriado municipal.

O dia da Consciência Negra, que neste ano cai na quarta-feira, é comemorado em boa parte do Brasil, mas não está no calendário oficial. Ele é decretado pelas prefeituras ou governos estaduais.