ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Quatro em cada cinco brasileiros com transtornos mentais relacionam doença ao dinheiro

Levantamento mostra que 82% das pessoas com ansiedade, depressão, ou estresse relacionam dificuldades ao desenvolvimento ou agravamento do quadro

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 18h28 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h29
A dúvida que dá ansiedade em muita gente: eu ou mim?
Ansiedade elevada: questões financeiras atormentam brasileiros (Fizkes/Getty Images)
Continua após publicidade
Quatro em cada cinco brasileiros com transtornos mentais relacionam doença ao dinheiro Priorizar nos meus resultados Google

As dificuldades financeiras estão entre os principais fatores associados ao adoecimento mental dos brasileiros.

Pesquisa da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (ABEFIN), realizada em parceria com o Instituto Axxus, mostra que 82% das pessoas com diagnóstico de ansiedade, depressão, estresse crônico ou síndrome de burnout afirmam que problemas com dinheiro tiveram participação relevante no desenvolvimento ou agravamento do transtorno.

O levantamento ouviu mil brasileiros com diagnóstico formal dessas condições.

Entre eles, 27,1% disseram que as dificuldades financeiras foram a causa exclusiva do problema, enquanto 32,4% afirmaram que elas representaram o principal fator entre diferentes causas. Outros 22,4% classificaram as finanças como um dos principais elementos associados ao adoecimento.

Siga

Quando questionados sobre o principal gatilho para o surgimento do transtorno, 35% apontaram as dificuldades financeiras, índice superior ao de problemas relacionados ao trabalho (20%), conflitos em relacionamentos (11%), separação (11%), doenças (8%) e luto (5%).

Continua após a publicidade

O estudo também traça um retrato da situação financeira dos entrevistados.

Quase sete em cada dez relatam dificuldade para pagar contas básicas, 61,2% convivem com dívidas e 54% afirmam que a renda não é suficiente para cobrir as despesas do dia a dia. O desemprego foi citado por 31%.

Segundo a pesquisa, os impactos vão além das finanças. Entre os entrevistados, 64,9% afirmam que a situação financeira prejudica o lazer, 62% relatam efeitos sobre o humor, 60% sobre as relações familiares e 56% sobre a qualidade do sono.

Continua após a publicidade

Também foram registrados impactos no desempenho profissional (43%) e nas relações sociais (40%).

Os resultados indicam que a pressão financeira não está restrita às faixas de menor renda. Entre os entrevistados da classe A, 49% apontaram o dinheiro como principal gatilho para o adoecimento mental, percentual superior ao observado nas demais classes sociais.

A pesquisa também identificou diferenças regionais e geracionais. Os maiores índices de ansiedade foram registrados nas regiões Norte (53%) e Nordeste (51%), enquanto o Sudeste concentrou a maior incidência de burnout (31%).

Continua após a publicidade

No Sul e no Centro-Oeste, cerca de 37% dos entrevistados afirmaram que os problemas financeiros foram o principal fator associado ao transtorno mental.

Entre os jovens de 18 a 30 anos, a ansiedade foi o diagnóstico mais frequente, atingindo 52% dos participantes. Já entre pessoas com mais de 60 anos, a depressão apareceu em 42% dos casos.

O levantamento também mostra um cenário de pessimismo em relação às finanças pessoais.

Continua após a publicidade

Apenas 20% dos entrevistados acreditam que sua situação financeira irá melhorar, enquanto 67% dizem ter uma visão pessimista ou muito pessimista sobre o próprio futuro financeiro.

Em contraste, 36% demonstram expectativa de melhora da saúde mental. Apesar da relação apontada entre dinheiro e adoecimento psicológico, 49% afirmaram nunca ter buscado orientação em educação financeira.

A pesquisa foi realizada com mil brasileiros diagnosticados com ansiedade, depressão, estresse crônico ou síndrome de burnout. As entrevistas presenciais foram conduzidas por psicólogos em todas as regiões do país.

Publicidade
TAGS:
Economia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).