Quanto vale o passe do ex-secretário de Nunes na campanha de Flávio

A campanha de Flávio Bolsonaro colocou preço no passe de um dos nomes mais importantes de sua comunicação. A empresa de Fábio Portela, ex-secretário de Comunicação da gestão Ricardo Nunes e hoje responsável pela assessoria de imprensa do presidenciável, foi contratada por 3,6 milhões de reais.

Portela deixou a Prefeitura de São Paulo em maio para assumir a comunicação da campanha de Flávio. A movimentação teve participação direta de Rogério Marinho, um dos principais articuladores da candidatura.

Poucas semanas depois, Portela abriu a Algoritmo Dados Estratégia e Comunicação, empresa que passou a prestar serviços à campanha e aparece entre os maiores fornecedores já declarados pela candidatura à Justiça Eleitoral.

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Os 3,6 milhões de reais correspondem ao valor do contrato firmado com a empresa de Portela, e não necessariamente à remuneração pessoal do jornalista. Ainda assim, o montante dá uma medida do peso que a campanha atribuiu à comunicação nesta reta final da disputa presidencial.

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Portela comandou a comunicação da Prefeitura de São Paulo durante a gestão Nunes antes de migrar para a campanha nacional de Flávio.