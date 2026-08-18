Quanto Tom Holland vai faturar no total com o sucesso de Homem-Aranha: Um Novo Dia

O ator britânico Tom Holland, que interpreta o jovem Peter Parker nos filmes da franquia Homem-Aranha desde 2016, deve estar subindo pelas paredes de alegria. Com o sucesso do novo filme do personagem da Marvel, Homem-Aranha: Um Novo Dia, que já alcançou uma bilheteria mundial de 2 bilhões de dólares desde que foi lançado no fim de julho, Holland deve faturar alto.

Segundo o site americano The Wrap, especializado na indústria de entretenimento, o salário-base do ator foi de 20 milhões de dólares – o dobro do que recebeu no filme anterior – Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, de 2021. De acordo com o site, o valor pode subir bem mais e alcançar 100 milhões de dólares (cerca de 520 milhões de reais pelo câmbio atual), com os bônus atrelados ao sucesso de bilheteria.

Para melhorar, The Wrap afirma que, ao contrário dos contratos usuais dos estúdios de Hollywood, o assinado por Holland não conta com uma cláusula de valor limite para o pagamento dos bônus. Por isso, quanto maior for a bilheteria, maiores serão seus ganhos. Em sua terceira semana de exibição, é provável que os 2 bilhões de dólares engordem ainda mais.

Apenas como comparação, a primeira aparição de Holland como o aracnídeo da Marvel, em 2016, no filme Capitão América: Guerra Civil, lhe rendeu um cheque de apenas 250 000 dólares.