Quanto rende o prêmio de R$ 300 milhões da Lotofácil da Independência na renda fixa

Na próxima terça-feira, 15 de setembro, a Caixa Econômica Federal realizará o sorteio da Lotofácil da Independência de 2026. O prêmio está estimado em 300 milhões de reais e não será acumulado. Caso ninguém acerte as quinze dezenas sorteadas, o valor será repartido entre os apostadores que acertarem quatorze dezenas. Enquanto o grande dia não chega, os participantes já podem, pelo menos, sonhar com o que fariam com essa bolada. A boa notícia é que, se bem investidores, os 300 milhões de reais podem render dinheiro suficiente para garantir uma confortável segurança financeira, mesmo em opções conservadoras de renda fixa como os CDBs e os Fundos DI.

No topo da lista, estão os investimentos em Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e em Letras de Crédito Agrícola (LCAs). Na prática, tais aplicações são uma espécie de “empréstimo” que os investidores fazem aos bancos que emitem esses papéis. O dinheiro captado é utilizado pelas instituições para financiar a produção e compra de imóveis – no caso das LCIs – ou os produtores ruais – quando se trata das LCAs. Os dois papéis são isentos da cobrança do Imposto de Renda (IR).

Na lanterninha, encontra-se a caderneta de poupança. Também isenta de IR, a aplicação renderia pouco mais de 25 milhões de reais em um ano, o que equivaleria a aproximadamente 2 milhões de reais por mês. Pode parecer pouco, comparado ao retorno que o sortudo vencedor da Lotofácil da Independência obteria em outros investimentos, mas, mesmo assim, é quase o dobro dos 13,6 milhões de reais que serias necessários para preservar o valor pago pela Caixa, quando corrigido pela inflação esperada para os próximos doze meses.

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O concurso da Lotofácil da Independência é o de número 3780. O sorteio ocorrerá às 11 horas da terça-feira, 15 de setembro, no Espaço da Sorte, localizado na sede da Caixa em São Paulo. A aposta simples custa 3,50 reais e dá direito a apostar em quinze dos vinte e cinco números que cada cartela contém. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa até o dia do sorteio.