Quanto rende o prêmio de R$ 185 milhões da Mega-Sena se aplicado na renda fixa

O concurso 3.072 da Mega-Sena será sorteado nesta terça-feira 20 pela Caixa Econômica Federal. O prêmio está acumulado em 185 milhões de reais e, se bem investido, pode garantir ao vencedor ou à vencedora renda suficiente para viver sem preocupações e ainda deixar um belo patrimônio aos filhos. Nas melhores aplicações de renda fixa, essa bolada pode render quase 1,8 milhão de reais por mês – e alguns investimentos contam ainda com o benefício de serem isentos do Imposto de Renda.

É verdade que os ganhos da renda variável estão acelerando neste ano. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, acumula uma alta de 27% neste ano, tendo encerrado o pregão de ontem em 205 079 pontos. No cenário mais otimista, grandes bancos já avaliam que o índice possa alcançar os 245 000 ou os 250 000 pontos nos próximos meses, o que significa uma alta potencial de até 22%. Assim, o felizardo que ganhasse a Mega-Sena hoje e investisse em um ETF (Exchange Traded Fund) que replicasse o comportamento do Ibovespa poderia embolsar, em algum momento, um lucro bruto de até 226 milhões de reais.

O problema, como os gestores e os analistas sempre alertam, é que a renda variável tem esse nome por um motivo óbvio – não há nenhuma garantia de que o bom desempenho passado sustente altas semelhantes no futuro, o resultado é incerto e o dinheiro pode simplesmente virar pó em ações que perderam valor. Além disso, é necessário pagar o Imposto de Renda, caso haja lucro na venda das ações.

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Assim, mesmo com a expectativa de novos cortes na taxa básica de juro, a Selic, – hoje em 13,75% ao ano -, a renda fixa ainda é capaz de oferecer opções seguras e rentáveis ao ganhador da Mega-Sena. Na liderança, estão as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e as Letras de Crédito Agrícola (LCAs), que renderiam quase 1,8 milhão de reais por mês.

Já quem prefere se proteger contra a inflação obteria uma renda mensal de 1,4 milhão de reais investindo no Tesouro Direto IPCA+, que garante a reposição do índice oficial de inflação mais uma parcela de juros. Mesmo a caderneta de poupança, considerada a pior aplicação de renda fixa do país, entregaria ao vencedor da Mega-Sena quase 1,3 milhão de reais por mês.

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Para as simulações, foram considerados os seguintes parâmetros: taxa Selic efetiva de 13,65% ao ano; taxa CDI de 13,65% ao ano; IPCA de 4,51%; juro nominal do Tesouro Prefixado de 14% ao ano; juro real do Tesouro IPCA+ de 6,5% ao ano; rentabilidade do CDB igual a 100% do CDI; rentabilidade do Fundo DI igual a 98,17% do CDI; e rentabilidade das LCIs e das LCAs igual a 85% do CDI.