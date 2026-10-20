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Quanto rende o prêmio de R$ 185 milhões da Mega-Sena se aplicado na renda fixa

Vencedor do concurso 3.072, que será sorteado hoje, poderia obter uma renda mensal milionária em investimentos isentos de Imposto de Renda

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h24 | Atualizado em 20 out 2026, 10h53
Mega-Sena
TRANQUILIDADE Cartão da Mega-Sena: prêmio renderia até 1,8 milhão de reais por mês (VEJA/Divulgação)
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Quanto rende o prêmio de R$ 185 milhões da Mega-Sena se aplicado na renda fixa Priorize VEJA no Google

O concurso 3.072 da Mega-Sena será sorteado nesta terça-feira 20 pela Caixa Econômica Federal. O prêmio está acumulado em 185 milhões de reais e, se bem investido, pode garantir ao vencedor ou à vencedora renda suficiente para viver sem preocupações e ainda deixar um belo patrimônio aos filhos. Nas melhores aplicações de renda fixa, essa bolada pode render quase 1,8 milhão de reais por mês – e alguns investimentos contam ainda com o benefício de serem isentos do Imposto de Renda.

É verdade que os ganhos da renda variável estão acelerando neste ano. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, acumula uma alta de 27% neste ano, tendo encerrado o pregão de ontem em 205 079 pontos. No cenário mais otimista, grandes bancos já avaliam que o índice possa alcançar os 245 000 ou os 250 000 pontos nos próximos meses, o que significa uma alta potencial de até 22%. Assim, o felizardo que ganhasse a Mega-Sena hoje e investisse em um ETF (Exchange Traded Fund) que replicasse o comportamento do Ibovespa poderia embolsar, em algum momento, um lucro bruto de até 226 milhões de reais.

O problema, como os gestores e os analistas sempre alertam, é que a renda variável tem esse nome por um motivo óbvio – não há nenhuma garantia de que o bom desempenho passado sustente altas semelhantes no futuro, o resultado é incerto e o dinheiro pode simplesmente virar pó em ações que perderam valor. Além disso, é necessário pagar o Imposto de Renda, caso haja lucro na venda das ações.

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Assim, mesmo com a expectativa de novos cortes na taxa básica de juro, a Selic, – hoje em 13,75% ao ano -, a renda fixa ainda é capaz de oferecer opções seguras e rentáveis ao ganhador da Mega-Sena. Na liderança, estão as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e as Letras de Crédito Agrícola (LCAs), que renderiam quase 1,8 milhão de reais por mês.

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Já quem prefere se proteger contra a inflação obteria uma renda mensal de 1,4 milhão de reais investindo no Tesouro Direto IPCA+, que garante a reposição do índice oficial de inflação mais uma parcela de juros. Mesmo a caderneta de poupança, considerada a pior aplicação de renda fixa do país, entregaria ao vencedor da Mega-Sena quase 1,3 milhão de reais por mês.

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Para as simulações, foram considerados os seguintes parâmetros: taxa Selic efetiva de 13,65% ao ano; taxa CDI de 13,65% ao ano; IPCA de 4,51%; juro nominal do Tesouro Prefixado de 14% ao ano; juro real do Tesouro IPCA+ de 6,5% ao ano; rentabilidade do CDB igual a 100% do CDI; rentabilidade do Fundo DI igual a 98,17% do CDI; e rentabilidade das LCIs e das LCAs igual a 85% do CDI.

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