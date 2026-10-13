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Quanto rende o prêmio de R$ 150 milhões da Mega-Sena se aplicado em renda fixa

Vencedor do concurso que será sorteado nesta quarta-feira, 14, terá renda vitalícia milionária, se souber investir bem

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 15h26 | Atualizado em 13 out 2026, 15h59
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PÉ DE MEIA Cartão da Mega-Sena: vencedor ganhará mais de 1 milhão de reais em aplicações conservadoras (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)
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A Caixa Econômica Federal realizará, nesta quarta-feira 14, o sorteio do concurso 3070 da Mega-Sena, que está acumulada em 150 milhões de reais. O sorteio ocorrerá no Espaço da Sorte, em São Paulo, às 21 horas. As apostas poderão ser feitas até as 20 horas nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa.

Embora a taxa básica de juros, a Selic, esteja em queda — ao longo deste ano, a taxa recuou de 15% para 13,75% —, investir essa bolada em aplicações seguras de renda fixa geraria uma bela renda mensal. Os destaques ficam para as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e para as Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs). O retorno líquido desses produtos equivale a mais de 1,4 milhão de reais.

Na outra ponta, a caderneta de poupança, cuja taxa de juros é regulada, é a opção com o menor retorno da amostra — pouco mais de 900 000 reais por mês. Para estimar o rendimento de cada aplicação, foram considerados os seguintes parâmetros: taxa do CDI de 13,65% ao ano, IPCA de 4,48%, juro nominal do Tesouro Prefixado de 14%; juro real do Tesouro IPCA de 6,5%; rentabilidade do CDB igual a 100% do CDI; e rentabilidade da LCI e da LCA igual a 85% do CDI. A rentabilidade do Fundo DI é equivalente a 98,17% do CDI.

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Quanto aos custos das aplicações, foram consideradas uma taxa de custódia na B3 para o Tesouro Direto de 0,20% ao ano, e uma taxa de administração de 0,25% ao ano para o Fundo DI.

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