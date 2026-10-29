Quanto o São Paulo está faturando com os shows do BTS no MorumBIS

Os três shows do BTS no MorumBIS, em São Paulo, deverão render cerca de 14,5 milhões de reais ao São Paulo Futebol Clube, considerando o aluguel do estádio, um pagamento adicional negociado especialmente para a passagem do grupo sul-coreano pelo Brasil e a participação do time na venda de ingressos. A estimativa foi calculada pelo Radar Econômico com base nas condições contratuais da parceria com a produtora Live Nation e na previsão de público para as apresentações de 28, 30 e 31 de outubro.

O contrato estabelece um pagamento de 2,15 milhões de reais pelo aluguel do MorumBIS a cada apresentação. No caso do BTS, entretanto, a diretoria são-paulina conseguiu negociar um bônus de mais 1 milhão de reais por show. O adicional foi exigido porque o clube inicialmente resistiu à liberação do estádio em meio ao calendário do futebol. Somadas as três noites, apenas os pagamentos fixos representam 9,45 milhões de reais.

Há ainda uma fonte importante de receita: o São Paulo tem direito a receber 20 reais por ingresso comercializado. Segundo a São Paulo Turismo (SPTuris), as apresentações têm capacidade prevista para 84.458 espectadores por noite, totalizando 253.374 pessoas. Caso esse número corresponda à quantidade de ingressos vendidos, a participação do clube na bilheteria alcançará aproximadamente 5,07 milhões de reais. Com isso, a receita contratual estimada chega a 14,52 milhões de reais.

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A conta pode crescer. Pelo acordo com a Live Nation, o São Paulo também recebe 40% do lucro líquido obtido com a venda de alimentos e bebidas durante os eventos, além de 15% do lucro líquido com produtos oficiais. Essas parcelas ainda não podem ser calculadas porque dependem do resultado comercial das apresentações. Os detalhes contratuais foram revelados em agosto pelo ge, que teve acesso aos acordos entre o clube e a produtora.

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A movimentação financeira não significa que todo o dinheiro entrará agora no caixa do São Paulo. Na renovação do contrato com a Live Nation, em junho de 2025, o clube recebeu antecipadamente metade do valor fixo dos aluguéis previstos no acordo. No caso das três apresentações do BTS, isso representa 3,225 milhões de reais já antecipados. A estimativa de 14,52 milhões corresponde, portanto, à receita atribuível aos eventos, e não ao lucro ou ao ingresso imediato de recursos.

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A passagem do BTS por São Paulo também deverá movimentar cifras expressivas fora do estádio. A SPTuris estima que as três apresentações possam gerar mais de 330 milhões de reais na economia paulistana, incluindo quase 260 milhões de reais em bilheteria e aproximadamente 75 milhões de reais em gastos de turistas com hospedagem, transporte, alimentação e compras. Para o São Paulo, a realização dos espetáculos reforça a importância dos grandes eventos como fonte de receita, em um momento em que o clube busca ampliar sua arrecadação para além do futebol.