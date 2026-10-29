ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Quanto o São Paulo está faturando com os shows do BTS no MorumBIS

Clube deve receber cerca de 14,5 milhões de reais com as apresentações do grupo sul-coreano; valor pode aumentar com vendas de alimentos e produtos oficiais

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 14h00
Silhuetas de sete homens em ternos escuros, de costas, em frente a uma estrutura arquitetônica asiática iluminada por luzes brilhantes e fumaça, com o logo OBO em vermelho no centro inferior
O artista plástico DAL retrata os sete membros do BTS em painel no Beco do Batman, em São Paulo (DAL/Divulgação)
Continua após publicidade
Quanto o São Paulo está faturando com os shows do BTS no MorumBIS Priorize VEJA no Google

Os três shows do BTS no MorumBIS, em São Paulo, deverão render cerca de 14,5 milhões de reais ao São Paulo Futebol Clube, considerando o aluguel do estádio, um pagamento adicional negociado especialmente para a passagem do grupo sul-coreano pelo Brasil e a participação do time na venda de ingressos. A estimativa foi calculada pelo Radar Econômico com base nas condições contratuais da parceria com a produtora Live Nation e na previsão de público para as apresentações de 28, 30 e 31 de outubro.

O contrato estabelece um pagamento de 2,15 milhões de reais pelo aluguel do MorumBIS a cada apresentação. No caso do BTS, entretanto, a diretoria são-paulina conseguiu negociar um bônus de mais 1 milhão de reais por show. O adicional foi exigido porque o clube inicialmente resistiu à liberação do estádio em meio ao calendário do futebol. Somadas as três noites, apenas os pagamentos fixos representam 9,45 milhões de reais.

Há ainda uma fonte importante de receita: o São Paulo tem direito a receber 20 reais por ingresso comercializado. Segundo a São Paulo Turismo (SPTuris), as apresentações têm capacidade prevista para 84.458 espectadores por noite, totalizando 253.374 pessoas. Caso esse número corresponda à quantidade de ingressos vendidos, a participação do clube na bilheteria alcançará aproximadamente 5,07 milhões de reais. Com isso, a receita contratual estimada chega a 14,52 milhões de reais.

Continua após a publicidade

A conta pode crescer. Pelo acordo com a Live Nation, o São Paulo também recebe 40% do lucro líquido obtido com a venda de alimentos e bebidas durante os eventos, além de 15% do lucro líquido com produtos oficiais. Essas parcelas ainda não podem ser calculadas porque dependem do resultado comercial das apresentações. Os detalhes contratuais foram revelados em agosto pelo ge, que teve acesso aos acordos entre o clube e a produtora.

Siga
Continua após a publicidade

A movimentação financeira não significa que todo o dinheiro entrará agora no caixa do São Paulo. Na renovação do contrato com a Live Nation, em junho de 2025, o clube recebeu antecipadamente metade do valor fixo dos aluguéis previstos no acordo. No caso das três apresentações do BTS, isso representa 3,225 milhões de reais já antecipados. A estimativa de 14,52 milhões corresponde, portanto, à receita atribuível aos eventos, e não ao lucro ou ao ingresso imediato de recursos.

Continua após a publicidade

A passagem do BTS por São Paulo também deverá movimentar cifras expressivas fora do estádio. A SPTuris estima que as três apresentações possam gerar mais de 330 milhões de reais na economia paulistana, incluindo quase 260 milhões de reais em bilheteria e aproximadamente 75 milhões de reais em gastos de turistas com hospedagem, transporte, alimentação e compras. Para o São Paulo, a realização dos espetáculos reforça a importância dos grandes eventos como fonte de receita, em um momento em que o clube busca ampliar sua arrecadação para além do futebol.

Publicidade
TAGS:
Entretenimento
Radar Econômico
São Paulo FC
show
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).