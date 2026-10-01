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Quanto o Santos pagará ao governo para utilizar o Centro de Treinamento Rei Pelé

Time da Vila Belmiro chega a acordo para utilizar o CT Rei Pelé por vinte anos. Terreno em que está construído pertence à União

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 12h27 | Atualizado em 1 out 2026, 13h02
Centro de Treinamento Rei Pelé do Santos Futebol Clube
ACORDO CT Rei Pelé: Santos poderá utilizar o local por vinte anos (Divulgação/Santos/VEJA.com)
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Quanto o Santos pagará ao governo para utilizar o Centro de Treinamento Rei Pelé Priorize VEJA no Google

O Santos Futebol Clube e o governo federal chegaram a um acordo para que a equipe mantenha o direito de utilizar o Centro de Treinamento Rei Pelé. Assinado nesta quinta-feira, 1, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por representantes do Santos, o acordo estabelece a concessão onerosa do local em troca do pagamento mensal de pouco mais de 145 000 reais à União. O contrato tem duração de 20 anos. Além disso, o time da Vila Belmiro reconheceu uma dívida de 23 milhões que será quitada em 120 meses.

Na origem do problema, está o terreno em que o CT Rei Pelé foi construído. No início dos anos 1990, o Santos obteve, junto à prefeitura local e à Companhia Docas do Estado de São Paulo, a posse de um terreno de 40 000 metros quadrados onde já estava instalado o Centro Poliesportivo Chico Guimarães, administrado pelo município. Com as melhorias realizadas pelo time da Vila Belmiro nos anos seguintes, o local foi rebatizado em homenagem ao seu jogador mais ilustre.

O terreno, contudo, pertence à União. Nos últimos anos, o time da Vila Belmiro e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) tentam chegar a um acordo sobre o local, já que os santistas querem evitar a insegurança jurídica de que, em algum momento, sejam despejados de lá. Em meados de 2025, por exemplo, a SPU autorizou a venda do terreno em decisão publicada no Diário Oficial da União. A área é avaliada em quase 80 milhões de reais. Já em junho deste ano, a SPU passou a receber oficialmente propostas de interessados em participar do leilão marcado para 4 de agosto.

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O documento assinado nesta quinta, contudo, não elimina totalmente as preocupações do clube, pois deixa em aberto a possibilidade de a União reavaliar, no futuro, a possibilidade de vender o terreno, caso deixe de existir interesse público, econômico ou social que justifique a sua manutenção no patrimônio federal.

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