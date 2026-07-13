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Quanto Neymar já ganhou como jogador de pôquer, após deixar torneio em Las Vegas

Gosto do atacante do Brasil e do Santos pelo pôquer já lhe rendeu alguns milhares de dólares em torneios oficiais

Por Márcio Juliboni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 12h45 | Atualizado em 13 jul 2026, 14h01
Neymar Jr. sentado em uma mesa de pôquer, usando um moletom cinza com estampa de boca amarela e um boné preto, com fones de ouvido brancos. Ele olha para frente, com expressão séria, enquanto outras pessoas jogam ao redor. Um celular está sobre a mesa verde à sua frente
TROCADOS Neymar Jr no torneio de pôquer em Las Vegas: jogador pagou inscrição de 10 000 dólares (X/Reprodução)
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Poucos dias após a desclassificação da Seleção Brasileira pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante Neymar Jr. ganhou novamente as manchetes por participar do World Series Poker, torneio de pôquer realizado em Las Vegas, cuja inscrição custa 10 000 dólares (cerca de 51 000 reais). Neymar, contudo, não foi longe e acabou eliminado logo no primeiro dia do torneio ao apostar tudo contra Vitalijs Korhs, jogador da Letônia.

O gosto do atacante brasileiro pelo pôquer já é conhecido há tempos, mas o que soa como passatempo para muitos já lhe rendeu algum dinheiro. Segundo o site The Hendon Mob, a principal referência mundial em pôquer, o jogador já ganhou 116 632 dólares (cerca de 595 000 reais pelo câmbio atual) em jogos oficiais. É claro que a cifra não passa de um trocado para Neymar, cujo atual contrato com o Santos estabelece um salário mensal de 4 milhões de reais, além de 15 milhões de dólares pagos pelo uso de sua imagem e por projetos de marketing.

Em todo o caso, o desempenho já basta para que o atleta figure no ranking mundial do pôquer. Atualmente, ele ocupa a 26 758ª posição entre os jogadores em atividade, de acordo com o The Hendon Mob. Considerando-se apenas os ranking dos brasileiros, sua colocação sobe para 709ª.

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