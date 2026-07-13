Quanto Neymar já ganhou como jogador de pôquer, após deixar torneio em Las Vegas

Ler Resumo





Após a eliminação do Brasil na Copa, Neymar Jr. disputou o World Series Poker em Las Vegas, sendo rapidamente eliminado. Conhecido por seu hobby, o jogador já faturou mais de 116 mil dólares em torneios oficiais e figura no ranking mundial de pôquer, mostrando que seu talento vai além dos campos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Poucos dias após a desclassificação da Seleção Brasileira pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o atacante Neymar Jr. ganhou novamente as manchetes por participar do World Series Poker, torneio de pôquer realizado em Las Vegas, cuja inscrição custa 10 000 dólares (cerca de 51 000 reais). Neymar, contudo, não foi longe e acabou eliminado logo no primeiro dia do torneio ao apostar tudo contra Vitalijs Korhs, jogador da Letônia.

O gosto do atacante brasileiro pelo pôquer já é conhecido há tempos, mas o que soa como passatempo para muitos já lhe rendeu algum dinheiro. Segundo o site The Hendon Mob, a principal referência mundial em pôquer, o jogador já ganhou 116 632 dólares (cerca de 595 000 reais pelo câmbio atual) em jogos oficiais. É claro que a cifra não passa de um trocado para Neymar, cujo atual contrato com o Santos estabelece um salário mensal de 4 milhões de reais, além de 15 milhões de dólares pagos pelo uso de sua imagem e por projetos de marketing.

Em todo o caso, o desempenho já basta para que o atleta figure no ranking mundial do pôquer. Atualmente, ele ocupa a 26 758ª posição entre os jogadores em atividade, de acordo com o The Hendon Mob. Considerando-se apenas os ranking dos brasileiros, sua colocação sobe para 709ª.

Continua após a publicidade

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

Publicidade