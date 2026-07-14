Quanto Mbappé e os jogadores da França ganharão, mesmo se perderem da Espanha

A partir das 16 horas desta quarta-feira, 14, a seleção da França enfrenta a Espanha na primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026. Embalados pela melhor média de gols do torneio – 2,67 por partida – e com o atacante Kylian Mbappé lutando pela artilharia, os franceses chegam como os favoritos das casas de aposta, que lhe atribuem 39% de chances de vitória no tempo regulamentar, ante 30% para a Espanha. Mbappé e os companheiros, porém, já têm bons motivos para comemorar sua trajetória na Copa – todos os 26 atletas garantiram um bom bônus ao levar a França para a semifinal.

Ao chegar a esta etapa da competição, os franceses já asseguraram pelo menos 26,6 milhões de euros (cerca de 154 milhões de reais pelo câmbio atual). Esse é o prêmio que a Fifa pagará para a equipe que, entre as quatro semifinalistas – França, Espanha, Argentina e Inglaterra -, terminar a Copa em quarto lugar. É esse montante que será repartido entre Les Bleus se tudo der errado a partir de hoje, começando por uma derrota para a Espanha e terminando com outro fracasso na disputa pelo terceiro lugar.

Como o prêmio é pago pela Fifa à federação de cada país, cabe aos cartolas decidir quanto será repartido com os jogadores. Segundo a imprensa francesa, a divisão do bônus causou tensão entre os jogadores e o presidente da federação francesa, Philippe Diallo, que desejava pagar um prêmio menor e utilizar a maior parte para equilibrar as finanças da entidade. Uma comissão liderada por Mbappé chegou a um acordo com os dirigentes, cujo teor não é público. A mídia especializada, no entanto, estima que 30% do valor pago pela Fifa será repassado aos atletas.

Isso significa que cerca de 8 milhões de euros (ou 46 milhões de reais) podem ser distribuídos aos 26 jogadores, o que representa uma média de pouco mais de 300 000 euros (1,8 milhão de reais) para cada um.

Continua após a publicidade

Caso a França confirme o favoritismo e dispute a final, o prêmio pago pela Fifa aumentará: a equipe vice-campeã da Copa receberá 28,9 milhões de euros. Já a campeã embolsará 43,8 milhões de euros. Feitas as contas, cada jogador pode receber de 333 000 euros a 505 000 euros, de acordo com o resultado.

Publicidade