A porto-riquenha Jennifer Barreto conquistou o Miss Universo 2026 na madrugada desta quarta-feira, 25, e assumiu uma função que vai além dos desfiles. Durante um ano, a vencedora representa a organização em eventos, campanhas e compromissos internacionais. O título também vem acompanhado de benefícios financeiros e profissionais, embora os valores dos pagamentos não sejam divulgados oficialmente.

Reportagens internacionais estimam uma premiação de 250 000 dólares e uma verba mensal de aproximadamente 50 000 dólares durante o reinado. As cifras, porém, não foram confirmadas pela organização. Também não há um detalhamento público que permita separar a remuneração pessoal dos recursos destinados às atividades oficiais.

Essa diferença impede tratar todo o pacote como dinheiro disponível para a vencedora. Despesas com deslocamentos, hospedagem e participação em eventos podem estar associadas ao trabalho de representação do concurso.

O que acompanha o título

Além dos pagamentos, o pacote tradicionalmente atribuído à Miss Universo inclui moradia em Nova York durante o reinado, viagens para compromissos internacionais e apoio de profissionais de imagem, como estilistas e maquiadores.

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Esses benefícios acompanham uma agenda de entrevistas, encontros com patrocinadores, campanhas e atividades sociais. A hospedagem e os deslocamentos, portanto, também dão suporte às obrigações da vencedora.

A exposição internacional pode abrir espaço para contratos de publicidade e oportunidades na moda e na televisão. Esses ganhos futuros dependem da trajetória de cada miss e não fazem parte de uma remuneração garantida pelo título.

A coroa tem 3 150 diamantes

Um dos itens mais valiosos associados ao concurso tem características divulgadas pela própria organização. A coroa da edição de 2026 foi produzida em ouro branco de 18 quilates e reúne 3 150 diamantes de lapidação brilhante.

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Batizada de The Radiance of an Eternal Legacy, a joia foi criada pelo designer George Wittels em colaboração com a Maison d’Or para celebrar os 75 anos do Miss Universo. Três pedras de destaque simbolizam o passado, o presente e o futuro da competição.

O comunicado de apresentação não informa o valor da peça. Por isso, não há uma avaliação oficial que permita atribuir um preço à coroa desta edição.

A vencedora pode usar a joia em aparições oficiais, mas não fica com ela definitivamente. Assim, o valor da coroa também não deve ser contabilizado como patrimônio recebido pela nova Miss Universo.