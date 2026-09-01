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Quanto custa ir para os Ensaios da Anitta 2027 em São Paulo?

Ingressos para apresentação de 31 de janeiro, na Arena Mercado Livre Pacaembu, têm preços diferentes conforme setor e lote

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 set 2026, 15h20 | Atualizado em 2 set 2026, 11h26
Cantora Anitta no palco, com cabelo castanho solto, usando top dourado de correntes e conchas, calça jeans de cintura baixa e cinto azul brilhante, segurando um microfone e com a mão esquerda no cabelo. Ao fundo, luzes azuis e equipamentos de palco
Anitta no Estrelas da Casa (Reprodução/TV Globo)
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Quem quiser acompanhar os Ensaios da Anitta 2027 em São Paulo terá de pagar entre 110 reais e 450 reais pelo ingresso. Na Arena, a meia-entrada custa 110 reais, a inteira sai por 220 reais e a modalidade PCD custa 110 reais. No setor Premium, os valores são 140 reais para meia-entrada, 280 reais para inteira e 140 reais para PCD. Já no setor Open, tanto o ingresso individual quanto o PCD custam 450 reais.

Os valores são referentes à pré-venda e podem mudar conforme os lotes. Os clientes com cartão Mercado Pago tiveram acesso exclusivo às vendas antecipadas nesta terça-feira, 1º, às 12h, pela plataforma Ingresse, que cobrou taxas de aproximadamente 23,5% sobre os valores dos ingressos. A venda geral começa na quarta-feira, 2.

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A apresentação em São Paulo está marcada para 31 de janeiro de 2027, na Mercado Livre Arena Pacaembu. A capital paulista tem uma divisão de setores diferente da maior parte das outras cidades da turnê. Nas demais praças, os ingressos são divididos majoritariamente entre as categorias Premium e Open. O que muda, no entanto, é somente a disposição do público em relação ao palco, já que todas as opções de ingresso oferecem bebidas alcoólicas para maiores de 18 anos.

A temporada 2027 dos Ensaios da Anitta terá oito apresentações entre 9 e 31 de janeiro. Além de São Paulo, a cantora passará por Belém, Recife, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro e Curitiba.

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Com o tema “É Festa no Brasil!”, a turnê vai celebrar festas e manifestações populares de diferentes regiões do país. Os shows mantêm o formato de palco 360º e a participação de convidados musicais.

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Quanto custa o ingresso em São Paulo, fora taxas de serviço e administração?

  • Arena — meia-entrada: R$ 110
  • Arena — inteira: R$ 220
  • Arena — PCD: R$ 110
  • Premium — meia-entrada: R$ 140
  • Premium — inteira: R$ 280
  • Premium — PCD: R$ 140
  • Open — individual: R$ 450
  • Open — PCD: R$ 450
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