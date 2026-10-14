Quanto custa ir para o Lollapalooza Brasil 2027? Saiba preços

Nesta quarta-feira, 14, o festival de música Lollapalooza Brasil liberou os ingressos da modalidade “Lolla Day”, que dá acesso a um único dia de shows da edição de 2027. Os preços variam de 460 reais, na meia-entrada para o setor Pista, a 2,3 mil reais, na entrada inteira para o Lolla Lounge.

Nas compras on-line, é cobrada uma taxa de serviço de 20% sobre o valor do ingresso. Os clientes Bradesco elegíveis têm desconto de 15%, conforme as regras da venda. Já a entrada social inclui uma doação de 20 reais — dos quais 3% são retidos pela Ticketmaster como taxa de operação financeira — para projetos sociais parceiros, como o Criança Esperança. Confira todos os preços, por setor e tipo de ingresso, sem contar as tarifas do digital:

O setor Lolla Pista, de acesso geral e comum, tem ingressos a R$ 920 na modalidade inteira, R$ 460 na meia-entrada e R$ 526 na entrada social. Com o desconto Bradesco, os valores caem para R$ 782, R$ 391 e R$ 447,10, respectivamente.

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Já o Lolla Comfort by Bradesco oferece área com sombra, banheiros, bares, alimentação, guarda-volumes e um deck com vista para o palco principal do festival, o Budweiser. Os ingressos custam R$ 1.886 na inteira, R$ 943 na meia-entrada e R$ 1.057,30 na entrada social. Com o desconto Bradesco, os preços passam para R$ 1.603,10, R$ 801,55 e R$ 898,71.

A opção mais cara e exclusiva é o Lolla Lounge by Vivo, que inclui open bar, gastronomia à vontade, áreas de descanso, ativações de marcas, transporte de ida e volta ao evento e festas após os shows. O ingresso custa R$ 2.320 na inteira, R$ 1.860 na meia-entrada e R$ 1.926 na entrada social. Com o desconto Bradesco, os preços são de R$ 1.972, R$ 1.581 e R$ 1.637,10.

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Além dos ingressos, há serviços de hospitalidade para quem busca incluir transporte e hospedagem na programação. Entre as opções estão transfers oficiais em ônibus executivo, com ar-condicionado e assentos reclináveis; pacotes que combinam ingresso e hospedagem em hotéis de São Paulo; e experiências personalizadas que podem incluir transporte, hospedagem e serviços de foto e vídeo. Os preços variam de acordo com o pacote escolhido pelo cliente.

As entradas e os serviços podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera, na cidade de São Paulo. A taxa de serviço de 20% é aplicada somente às compras on-line, mas não às realizadas no guichê físico.

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Quem pretende acompanhar os três dias do festival também pode optar pelo Lolla Pass, cujos ingressos já avançaram para o segundo lote. Nessa modalidade, os preços mais baratos são de R$ 999,60 para o Lolla Pista, R$ 2.049,40 para o Lolla Comfort by Bradesco e R$ 3.519,60 para o Lolla Lounge by Vivo. Esses valores consideram meia-entrada, desconto de 15% para clientes de cartões elegíveis e compra na bilheteria oficial, sem taxa de serviço.

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O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, localizado na zona sul da capital paulista. A programação inclui nomes como Travis Scott, David Guetta, The Killers, Queens of the Stone Age, Charli XCX, Ninajirachi e Geese.