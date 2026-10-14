ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Quanto custa ir para o Lollapalooza Brasil 2027? Saiba preços

Ingressos estão disponíveis em três setores com diferentes opções de entrada; festival também oferece experiências com transporte, hospedagem e serviços

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 17h07 | Atualizado em 14 out 2026, 17h29
Artistas que marcaram presença no Lollapalooza Brasil 2025 se apresentam na edição do festival em Chicago.
Lollapalooza (Lollapalooza/Divulgação)
Continua após publicidade
Quanto custa ir para o Lollapalooza Brasil 2027? Saiba preços Priorize VEJA no Google

Nesta quarta-feira, 14, o festival de música Lollapalooza Brasil liberou os ingressos da modalidade “Lolla Day”, que dá acesso a um único dia de shows da edição de 2027. Os preços variam de 460 reais, na meia-entrada para o setor Pista, a 2,3 mil reais, na entrada inteira para o Lolla Lounge.

Nas compras on-line, é cobrada uma taxa de serviço de 20% sobre o valor do ingresso. Os clientes Bradesco elegíveis têm desconto de 15%, conforme as regras da venda. Já a entrada social inclui uma doação de 20 reais — dos quais 3% são retidos pela Ticketmaster como taxa de operação financeira — para projetos sociais parceiros, como o Criança Esperança. Confira todos os preços, por setor e tipo de ingresso, sem contar as tarifas do digital:

O setor Lolla Pista, de acesso geral e comum, tem ingressos a R$ 920 na modalidade inteira, R$ 460 na meia-entrada e R$ 526 na entrada social. Com o desconto Bradesco, os valores caem para R$ 782, R$ 391 e R$ 447,10, respectivamente.

Continua após a publicidade

Já o Lolla Comfort by Bradesco oferece área com sombra, banheiros, bares, alimentação, guarda-volumes e um deck com vista para o palco principal do festival, o Budweiser. Os ingressos custam R$ 1.886 na inteira, R$ 943 na meia-entrada e R$ 1.057,30 na entrada social. Com o desconto Bradesco, os preços passam para R$ 1.603,10, R$ 801,55 e R$ 898,71.

Siga

A opção mais cara e exclusiva é o Lolla Lounge by Vivo, que inclui open bar, gastronomia à vontade, áreas de descanso, ativações de marcas, transporte de ida e volta ao evento e festas após os shows. O ingresso custa R$ 2.320 na inteira, R$ 1.860 na meia-entrada e R$ 1.926 na entrada social. Com o desconto Bradesco, os preços são de R$ 1.972, R$ 1.581 e R$ 1.637,10.

Continua após a publicidade

Além dos ingressos, há serviços de hospitalidade para quem busca incluir transporte e hospedagem na programação. Entre as opções estão transfers oficiais em ônibus executivo, com ar-condicionado e assentos reclináveis; pacotes que combinam ingresso e hospedagem em hotéis de São Paulo; e experiências personalizadas que podem incluir transporte, hospedagem e serviços de foto e vídeo. Os preços variam de acordo com o pacote escolhido pelo cliente.

As entradas e os serviços podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria oficial, localizada no Shopping Ibirapuera, na cidade de São Paulo. A taxa de serviço de 20% é aplicada somente às compras on-line, mas não às realizadas no guichê físico.

Continua após a publicidade

Quem pretende acompanhar os três dias do festival também pode optar pelo Lolla Pass, cujos ingressos já avançaram para o segundo lote. Nessa modalidade, os preços mais baratos são de R$ 999,60 para o Lolla Pista, R$ 2.049,40 para o Lolla Comfort by Bradesco e R$ 3.519,60 para o Lolla Lounge by Vivo. Esses valores consideram meia-entrada, desconto de 15% para clientes de cartões elegíveis e compra na bilheteria oficial, sem taxa de serviço.

Continua após a publicidade

O festival será realizado nos dias 19, 20 e 21 de março de 2027, no Autódromo de Interlagos, localizado na zona sul da capital paulista. A programação inclui nomes como Travis Scott, David Guetta, The Killers, Queens of the Stone Age, Charli XCX, Ninajirachi e Geese.

Publicidade
TAGS:
dinheiro
Entretenimento
festival
Lollapalooza
Música
Negócios
Preço
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).