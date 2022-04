Quanto custa completar o tanque dos 10 carros mais vendidos do país

A inflação não é um conceito abstrato da economia. Ela permeia o dia a dia do brasileiro e, ao ir ao posto de combustíveis, o significado fica bem claro. Na semana encerrada em 23 de abril, o combustível bateu novo recorde no país, custando em média 7,27 reais o litro, chegando a 8,59 reais no Rio Grande do Sul.

Para encher o tanque de combustível, o motorista gasta mais de um quarto do salário mínimo (que está em 1.212 reais), considerando o preço médio da gasolina medido pela ANP. VEJA calculou quanto, em média, o brasileiro gasta para completar o tanque dos dez carros mais vendidos do Brasil. O ranking é composto pelos dez veículos de passeio mais emplacados em março, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave.

1 – Hyundai HB20 (50 litros): 363,50 reais, equivalente a 29,9% do salário mínimo;

2 – Fiat Mobi (47 litros): 341,69 reais, equivalente a 28,19% do salário mínimo;

3 – Volkswagen T-Cross (52 litros): 378,04 reais, equivalente a 31,19% do salário mínimo;

4- Chevrolet Onix (44 litros): 319,88 reais, equivalente a 26,39% do salário mínimo;

5 – Chevrolet Tracker (44 litros): 319,88 reais, equivalente a 26,39% do salário mínimo;

6- Jeep Compass (60 litros): 436,20 reais, equivalente a 35,9% do salário mínimo;

7- Toyota Corolla Cross (47 litros, a combustão): 341,69 reais, equivalente a 28,19% do salário mínimo; no modelo híbrido (36 litros), 261,72 reais, equivalente a 21,59% do salário mínimo;

8- Hyundai Creta (50 litros): 363,50 reais, equivalente a 29,9% do salário mínimo;

9- Toyota Corolla (60 litros): 436,20 reais, equivalente a 35,9% do salário mínimo;

10 – Chevrolet Onix Plus (44 litros): 319,88 reais, equivalente a 26,39% do salário mínimo.