Quando investir em IA pode virar desperdício para as empresas

Um relatório produzido em segundos pode consumir horas de revisão. Uma proposta comercial gerada automaticamente pode exigir tantos ajustes que o modelo antigo continua sendo mais eficiente. Na adoção da inteligência artificial pelas empresas, a velocidade da resposta é apenas uma parte da conta. O trabalho necessário para chegar a um resultado utilizável também determina se houve ganho.

Na pesquisa Planeta Firma 2026, da Swile com a Leme Consultoria, 79,5% das empresas consultadas afirmam buscar inovação em IA. O resultado integra um estudo da FESA Group, com coautoria da Swile e do LinkedIn, que examina as condições necessárias para transformar o acesso às ferramentas em melhorias no trabalho.

O documento propõe avaliar as aplicações por indicadores de qualidade, custo, receita ou experiência de clientes e funcionários. A escolha depende do objetivo do projeto. Reduzir o tempo de elaboração de um documento, por exemplo, não representa economia se a conferência e as correções passam a consumir mais horas do que antes.

“A inteligência artificial potencializa também os erros. Não pode servir de bode expiatório quando o resultado é ruim”, afirma Rafael Bertoni, sócio e diretor de Dados e Tecnologia da FESA Group.

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O executivo descreve tentativas de usar IA na elaboração de propostas comerciais para produtos com características fixas e pouca necessidade de personalização. Nesses casos, preço, descontos e condições de pagamento podem ser as principais variáveis. A comparação relevante é com o processo que já existia, inclusive quando ele funcionava com um formulário ou documento padronizado.

O problema antes da ferramenta

Na FESA, a discussão sobre uma nova aplicação começa com três pequenas notas adesivas. Os participantes precisam registrar o problema que desejam resolver, o resultado esperado e uma hipótese de solução. O espaço limitado obriga a delimitar a tarefa antes de procurar uma ferramenta.

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O procedimento também permite separar iniciativas amplas em testes menores. Em vez de tentar automatizar toda uma área de uma vez, a equipe escolhe uma atividade e estabelece o que precisa melhorar. Esse ponto de partida fornece uma referência para avaliar o resultado.

Uma das aplicações desenvolvidas pela consultoria combina automação e inteligência artificial na produção de relatórios de avaliações profissionais utilizadas em contratação e desenvolvimento. O processo já tinha métodos e procedimentos documentados. Essa organização permitiu comparar a execução anterior com a nova rotina.

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Em outra experiência, a FESA cruzou informações de sua carteira de clientes com dados cadastrais de empresas para encontrar potenciais compradores de seus serviços. O teste ampliou o universo de negócios com o perfil procurado pela equipe comercial. Bertoni não apresentou uma estimativa de retorno financeiro para essa aplicação na entrevista à VEJA.

Quando interromper um teste

A avaliação começa antes da primeira resposta gerada pela IA. Preparar informações, elaborar comandos e ajustar o funcionamento da aplicação são atividades que consomem recursos e precisam entrar na comparação com a rotina anterior.

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O estudo recomenda ainda definir quais dados podem ser inseridos nas ferramentas, quem valida os resultados e quem responde pelas decisões tomadas com seu apoio. Esses critérios fazem parte do processo de supervisão, cujo custo também deve ser considerado.

Prazos, orçamento e etapas de verificação ajudam a limitar o custo das experiências. Ao final de cada teste, os resultados devem permitir escolher entre ampliar a aplicação, modificar o projeto ou encerrar a tentativa. A continuidade depende da melhoria demonstrada em relação ao processo anterior.

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“Economizar tempo com IA não significa que a resposta seja reduzir a equipe. É preciso avaliar como aproveitar esse tempo de outra forma”, afirma Bertoni.