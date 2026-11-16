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Quando investir em IA pode virar desperdício para as empresas

Preparação dos dados, revisão de respostas e correção de erros entram na conta para avaliar se uma ferramenta compensa

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 09h00
IA
Na adoção da inteligência artificial pelas empresas, a velocidade da resposta é apenas uma parte da conta. (Getty Images/Getty Images)
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Um relatório produzido em segundos pode consumir horas de revisão. Uma proposta comercial gerada automaticamente pode exigir tantos ajustes que o modelo antigo continua sendo mais eficiente. Na adoção da inteligência artificial pelas empresas, a velocidade da resposta é apenas uma parte da conta. O trabalho necessário para chegar a um resultado utilizável também determina se houve ganho.

Na pesquisa Planeta Firma 2026, da Swile com a Leme Consultoria, 79,5% das empresas consultadas afirmam buscar inovação em IA. O resultado integra um estudo da FESA Group, com coautoria da Swile e do LinkedIn, que examina as condições necessárias para transformar o acesso às ferramentas em melhorias no trabalho.

O documento propõe avaliar as aplicações por indicadores de qualidade, custo, receita ou experiência de clientes e funcionários. A escolha depende do objetivo do projeto. Reduzir o tempo de elaboração de um documento, por exemplo, não representa economia se a conferência e as correções passam a consumir mais horas do que antes.

“A inteligência artificial potencializa também os erros. Não pode servir de bode expiatório quando o resultado é ruim”, afirma Rafael Bertoni, sócio e diretor de Dados e Tecnologia da FESA Group.

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O executivo descreve tentativas de usar IA na elaboração de propostas comerciais para produtos com características fixas e pouca necessidade de personalização. Nesses casos, preço, descontos e condições de pagamento podem ser as principais variáveis. A comparação relevante é com o processo que já existia, inclusive quando ele funcionava com um formulário ou documento padronizado.

O problema antes da ferramenta

Na FESA, a discussão sobre uma nova aplicação começa com três pequenas notas adesivas. Os participantes precisam registrar o problema que desejam resolver, o resultado esperado e uma hipótese de solução. O espaço limitado obriga a delimitar a tarefa antes de procurar uma ferramenta.

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O procedimento também permite separar iniciativas amplas em testes menores. Em vez de tentar automatizar toda uma área de uma vez, a equipe escolhe uma atividade e estabelece o que precisa melhorar. Esse ponto de partida fornece uma referência para avaliar o resultado.

Uma das aplicações desenvolvidas pela consultoria combina automação e inteligência artificial na produção de relatórios de avaliações profissionais utilizadas em contratação e desenvolvimento. O processo já tinha métodos e procedimentos documentados. Essa organização permitiu comparar a execução anterior com a nova rotina.

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Em outra experiência, a FESA cruzou informações de sua carteira de clientes com dados cadastrais de empresas para encontrar potenciais compradores de seus serviços. O teste ampliou o universo de negócios com o perfil procurado pela equipe comercial. Bertoni não apresentou uma estimativa de retorno financeiro para essa aplicação na entrevista à VEJA.

Quando interromper um teste

A avaliação começa antes da primeira resposta gerada pela IA. Preparar informações, elaborar comandos e ajustar o funcionamento da aplicação são atividades que consomem recursos e precisam entrar na comparação com a rotina anterior.

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O estudo recomenda ainda definir quais dados podem ser inseridos nas ferramentas, quem valida os resultados e quem responde pelas decisões tomadas com seu apoio. Esses critérios fazem parte do processo de supervisão, cujo custo também deve ser considerado.

Prazos, orçamento e etapas de verificação ajudam a limitar o custo das experiências. Ao final de cada teste, os resultados devem permitir escolher entre ampliar a aplicação, modificar o projeto ou encerrar a tentativa. A continuidade depende da melhoria demonstrada em relação ao processo anterior.

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“Economizar tempo com IA não significa que a resposta seja reduzir a equipe. É preciso avaliar como aproveitar esse tempo de outra forma”, afirma Bertoni.

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