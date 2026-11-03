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Quando cai a primeira parcela do 13º salário? Veja quem recebe

Pagamento pode ser integral ou proporcional ao período trabalhado; aposentados e pensionistas seguem calendário próprio

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h35
Primeira parcela do décimo terceiro salário deve cair até sexta (28)
O benefício é devido aos empregados com carteira assinada, incluindo trabalhadores urbanos, rurais, domésticos, temporários e aprendizes. (Veja/Reprodução)
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A primeira parcela do 13º salário deve ser paga até segunda-feira, 30 de novembro. O prazo vale para o adiantamento devido aos trabalhadores com vínculo de emprego, incluindo empregados domésticos. A empresa pode antecipar o depósito ao longo do ano, entre fevereiro e novembro, sem precisar esperar o último mês do prazo.

O pagamento corresponde, em regra, à metade da remuneração do mês anterior. Quem trabalhou durante todo o ano tem direito ao benefício integral. Para os contratados ao longo de 2026, o cálculo é proporcional, considerando os meses com pelo menos 15 dias trabalhados.

A segunda parcela tem prazo legal até 20 de dezembro. Como a data cai em um domingo neste ano, o pagamento deve ser antecipado para sexta-feira (18). É nessa etapa que são descontados a contribuição previdenciária e o Imposto de Renda, quando houver incidência.

Quem tem direito ao 13º salário

O benefício é devido aos empregados com carteira assinada, incluindo trabalhadores urbanos, rurais, domésticos, temporários e aprendizes. Não é necessário completar um ano na empresa para receber. O tempo de serviço determina se o valor será integral ou proporcional.

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Também há pagamento proporcional na demissão sem justa causa e no pedido de demissão. Nesses casos, o valor integra as verbas da rescisão e considera o período trabalhado no ano.

Servidores públicos também têm direito à gratificação natalina, mas devem consultar o calendário do órgão responsável pelo pagamento. Aposentados e pensionistas recebem o abono anual conforme as regras do regime previdenciário ao qual estão vinculados.

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Como calcular quanto vai receber

Para quem tem salário fixo, o cálculo proporcional parte da divisão da remuneração por 12. O resultado é multiplicado pelo número de meses considerados no ano. Cada mês com pelo menos 15 dias trabalhados conta como um mês completo. Adicionais, horas extras e comissões também podem integrar a base de cálculo.

Um empregado com salário de 3.000 reais e direito ao benefício integral, por exemplo, tem um 13º bruto de 3.000 reais. Sem antecipações anteriores ou particularidades na remuneração, a primeira parcela será de 1.500 reais. A segunda corresponderá ao saldo, com os descontos aplicáveis.

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Se o mesmo trabalhador tiver direito a seis meses, o benefício proporcional será de 1.500 reais brutos. O valor líquido dependerá das contribuições e dos tributos devidos.

A primeira parcela tem descontos?

Os descontos de contribuição previdenciária e de Imposto de Renda ficam concentrados na segunda parcela. Por isso, para quem recebe o benefício integral e tem remuneração fixa, o segundo depósito costuma ser menor que o primeiro. O adiantamento já recebido é abatido na apuração final.

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Quem recebeu a primeira parcela anteriormente, inclusive como antecipação nas férias, não tem direito a um novo adiantamento em novembro. O valor já pago será considerado no acerto do benefício.

Quem não recebe

Estagiários não têm direito obrigatório ao 13º salário pela Lei do Estágio. Autônomos e prestadores de serviços contratados como pessoa jurídica também não recebem a gratificação como direito trabalhista decorrente dessas modalidades de contratação.

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No caso dos trabalhadores intermitentes, o pagamento segue outra sistemática. O 13º proporcional é quitado ao fim de cada período de prestação de serviços, junto às demais parcelas previstas para esse contrato.

Como fica o 13º de aposentados e pensionistas

O calendário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é diferente do adotado pelas empresas. Em 2026, o abono foi antecipado para os beneficiários contemplados pelo pagamento no primeiro semestre. A primeira parcela foi depositada entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda, entre 25 de maio e 8 de junho.

Quem teve benefício concedido depois do período de antecipação e tem direito ao abono receberá o valor proporcional conforme o calendário de novembro. Os depósitos dessa competência estão previstos entre 24 de novembro e 7 de dezembro, de acordo com o número final do benefício. Os valores podem ser consultados no extrato de pagamento do Meu INSS.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) não dá direito ao 13º. Embora seja operacionalizado pelo INSS, ele é um benefício assistencial, sem previsão legal de abono anual.

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